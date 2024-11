- A kifogyhatatlan ötletek pianistája

koncert;Jazz;

2024-11-04 10:33:00 CET

Több oka is van, hogy Emmet Cohen, a mai jazz eredeti tehetségű kiváló zongoristája Olufunmilola „Funmi” előtt tiszteleg egy lemezzel. 2023 végén az égi stúdióba költözött a pozitív hozzállás sámánja, akivel találkozva Emmet megértette, mit jelent a gyakorlatban a nigériaiak jelmondata: Egység és Hit, Béke és Haladás. Rá emlékezik ez a lemez.

Cohen a közösségi média PR billentyűzetére új gombot tett fel, mikor a covid vesztegzár alatt kitalált lakáskoncertje, a Live From Emmet's Place világszerte híressé tette. Rájött, hogy a mi már itt vagyunk típusú fotók helyett sokkal hatékonyabb életigenléssel és vidámsággal teli minőségi koncerteket megmutatni a közönségnek a világhálón. Páran fértek be akkor a nappalijába, de ha „Funmi” ráért, neki bérelt helye volt, és gyakran ráért. 2012-ben ismerkedtek meg, miután New York-i letelepedése után hamarosan a Lincoln Center Jazz egyik programfelelőse, az Atlantic Records A&R referense, amúgy meg felkapott ütőhangszeres session-zenész és DJ. lett Manhattan muzsikus szcénájában. Életrajza filmscriptbe illő, nigériai szülők, egy diplomata és egy ügyvéd, akiknek gyermekei aktuális állomáshelyükön nőnek fel (USA, Kína, Portugália, Hollandia), beleszülettek a kozmopolitizmusba, hiszen az ottani nyelvet és kultúrát az iskolai tananyaggal együtt sajátították el. Ononaiye ráadásul muzikalitása miatt imádta a zenét, amit Washington, Párizs vagy épp Lisszabon kínált neki - műfaji határok nélkül. Később a hazatért szülőket Roli Okome Atlantából, Olumide Ononaiye Londonből, Damola Funmi-Adeshina Amszterdamból; Oladepe Amuka-Pemu pedig Lagosből jött meglátogatni. „Funmi” meg New Yorkból, ahol összebarátkozott közben egy remek zongoristával. A sors intézte úgy, hogy találkozniuk kellett, a legértékesebb barát mindig az, aki inspirál a tehetség kibontakoztatására. Ha valakinél igaz a mondás, hogy madarat tolláról, zenészt meg muzsikája mellett a barátjáról lehet megismerni, akkor a kozmopolita zenei gourmet, Michael Olufunmilola (Funmi) Ononaiye nem véletlenül lett Cohen inspiráló mentora. Méltó tisztelgés a lemez a zenei élet arisztokratája előtt.

Már a címe célzás a kapcsolat bensőségességére, hiszen egy családtag távozása sosem végleges, az utódokkal marad a személyisége, szellemisége és szellemessége is. Ezt hatásosan illusztrálja széles zenei és érzelmi skálán mozogva a zeneanyag a nyitó „Lion Song”-tól az „Emmet’s Blues”-ig bezárólag. Azt tudjuk, hogy Cohennél a smooth jegyében a klasszikusok bravúradaptációktól a teljes jazztörténetig minden ott van a csuklójában ugrásra készen. A bécsi klasszika táncdallama egy pillanat alatt képes ragtime-sziporkázássá transzformálódni, egyik pillanatban Art Tatumot halljuk, hogy aztán Sam mellé telepedjünk a Casablancában. Cohen a kifogyhatatlan ötletek pianistája bravúros intonációval. A címadó „Vibe Provider”-ben száguldanak, mint mikor nigériai forgószél kap bele a vitorlába, egy pillanatnyi lazításra sem hagyva időt, Cohen all-star zenekara (Bruce Harris, trombita, Tivon Pennicott tenorszaxofon, Frank Lacy, harsona, Cecily Petrarca, koshkah – ez egy afrikai ritmushangszer, Philip Norris.bőgő és Joe Farnsworth meg Kyle Poole dobok) ilyenkor van igazán elemében, úgy szól a szeptett, mint a veszedelem, egy bigband sodró lendületével és intenzitásával. A másik pólus az albumon a feszesen swinges trióprezentációk sora, melyek eszünkbe juttathatják Ron Cartert, Jimmy Cobbot, az idén távozott Benny Golsont és George Colemant is, Ilyen a Rodgers és Hammerstein jegyezte „Surrey With the Fringe on Top” hard bopos merítéssel modulált crescendóval. Meg Burton Lane és EY Harburg komponálta „If This Isn't Love" 46-ból a Finian's Rainbow című Broadway musicalből. A szertartás talán legfontosabb dala a combo prezentálásában az „Unblock the Love”, „Funmi” sokszor elmondott kedvenc tanácsa – úgy gyönyörű, ahogy van. Bensőséges vallomás egy olyan emberről, akit annyira kedveltek itt, hogy a Dizzy's Club italválasztékában azóta új tétel jelent meg, amit gyömbérsörből citromlével, mézzel és tabascóval készítenek el. A neve: The Funmi, ahogy Ononaiye szerette. A Vibe Provider a koktél mellé illő zenei válogatás Cohen eredeti receptje szerint. Időben szólok - az év egyik lemeze lesz.

Infó: Emmet Cohen: Vibe Provider. Mack Avenue Records, 2024. Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Emmet Cohen Trio 2024.12.21.