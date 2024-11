- Európa győzött Moldovában

elnökválasztás;második forduló;Moldovai Köztársaság;

2024-11-04 15:55:00 CET

„Moldovát egész Európa történetében példátlan támadás érte. Piszkos pénz, illegális szavazatvásárlás, az országon kívüli ellenséges erők és bűnözői csoportok bevonása a választási folyamatokba, hazugságok terjesztése, gyűlölet és félelem szítása a társadalmunkban. Népünk összefogott, a szabadság és a polgárok győztek” - mondta győzelmi beszédében vasárnap éjszaka Moldova Köztársaság újraválasztott elnöke, Maia Sandu. Az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat megkezdett posztszovjet kis ország Nyugat-barát államfője azt ígérte, minden moldovai államfője kíván lenni, politikai hovatartozástól függetlenül. Győzelmi beszédét nemcsak románul, oroszul is elmondta a második mandátumára készülő elnök, ezzel is üzenve az egyre látványosabban szétszakadó ország azon lakóinak is, akik elsősorban a „hagyományos” orosz-moldáv gazdasági, kulturális kapcsolatokat féltik az Európai Unióhoz és a Nyugathoz való közeledéstől.

Sandu köszönetet mondott mindenkinek, aki elment szavazni, függetlenül attól, hogy kire szavazott. Állította, a polgárok leckét adtak demokráciából és „megmentették Moldovát”. „Szeretném, ha tudnák, hogy minden hangot meghallottam, beleértve a kritikát is” – mondta az újrázni készülő elnök.

Hangsúlyozta: nagyra értékeli ellenfele hozzáállását, aki az eredmények ismeretében szolidaritásra szólított fel, és azt mondta, hogy „ezt az energiát a közjó érdekében kell felhasználni”. Az elnökválasztás második fordulójában 54,34 százalékos részvétel mellett Maia Sandu, a Nyugat-barát Akció és Szolidaritás Pártjának (PAS) jelöltje a voksok 55,33 százalékát szerezte meg, ellenfele, a korábban kormányzó szocialista párt színeiben indult, oroszbarátnak tartott volt főügyész, Alexandr Stoianoglo 44,67 százalékot ért el.

Stoianoglo arra kérte híveit, hogy „a számoktól függetlenül” maradjanak nyugodtak. „Mindenki szavazata tiszteletet érdemel, a demokrácia pedig mindenekelőtt azt jelenti, hogy az eredménnyel szemben érettséget kell tanúsítani. Őszintén remélem, hogy mostantól véget vetünk a ránk kényszerített gyűlöletnek és széthúzásnak. … Még egyszer köszönöm mindannyiuknak, hogy volt bátorságuk szavazni, és hogy elszántak egy jobb jövő kialakítására. Ennek az országnak a jövőjében nincs helye az abszurd küzdelmeknek, csak az egységnek és a kölcsönös tiszteletnek. Őrizzük meg ennek a pillanatnak az energiáját, és építsünk együtt egy békés és virágzó Moldovát” – mondta a választások vesztese.

Stoianoglo állásfoglalása különösen annak fényében értékelendő, hogy az országon belül leadott szavazatok alapján ő szerzett 51 százalékos többséget. Moldovát a nyugati integráció útjára terelő Maia Sandu – akárcsak a két héttel korábbi, az uniós csatlakozás szándékának alkotmányos rögzítéséről szóló népszavazás – a külföldön, elsősorban a nyugat-európai országokban leadott voksok segítségével nyert. Ezúttal több mint 330 000 ezer szavazatot adtak le külföldön, mintegy százezerrel többet, mint a népszavazással egybekötött első fordulóban. Az orosz beavatkozás és szavazatvásárlás gyanújával terhelt választási küzdelemben a nyugaton élő moldovaiak a második fordulóra még inkább aktivizálódtak. Bár köreikben eleve magas az uniós integráció és Maia Sandu támogatottsága, az első fordulóban a külföldi voksok 70 százalékát szerezte meg, most vasárnap 82 százalékát gyűjtötte be. A hivatalban lévő elnök országon belüli szavazói bázisa a főváros, Chisinau és környéke. Nemek szerinti megoszlásban a nőkre támaszkodhat. A vasárnap leadott voksok alapján a nők 54,79 százalékban támogatták Sandut, a férfiak 45,2 százalékával szemben.

Stoiangolo az oroszbarát nyugati országrészben erős, két régióban egyenesen tarolt. A szakadár Dnyeszteren túli területeken, az orosz „békefenntartók” által felügyelt Transznisztriában a volt főügyész 82 százalékot ért el, az autonóm Gagauziában elért eredményére viszont akár Kim Dzsong Un vagy Ceausescu elvtárs is csettinthetne – itt a voksok több mint 92 százalékát kapta.

A korábbi köztársasági elnök, a Moldovai Szocialisták Pártjának vezetője, Igor Dodon a választások előzetes eredményeit kommentálva az orosz TASzSz hírügynökségnek azt mondta, hogy a szülőföldjükön élő polgárok megfosztották Sandut bizalmuktól, aki ezáltal „béna kacsává” vált.