Több voks Európának

Parlamenten kívüli párt nyerte meg a moldovai választást, de kormányt nem tud alakítani. Vasárnap a moldovai választók a törvényhozás összetételéről szavazva Oroszország és Európa között választottak. A nyugatbarát erők elkezdik a kormányalakítási tárgyalásokat, de a győztes szocialisták már jelezték, óvást nyújtanak be. Legutóbb kétszer kellett megismételni a voksolást.