Geopolitikai csatatérré változott a Moldovai Köztársaság. A vasárnapi parlamenti választás példátlan erejű dezinformációs kampány és információs háború közepette kerül sorra. A tét Európa számára is nagy.
Akárcsak a két héttel korábbi népszavazáson, a vasárnapi elnökválasztás második fordulójában is a külföldön élő moldáv állampolgárok voksa döntötte el a végeredményt, felülírva az otthon élők opcióját.
Az oroszpárti erők stratégiája csak a népszavazás bojkottja miatt vallott kudarcot. Az államfő személyéről második forduló dönt.
A dél-ukrajnai nagyváros, Odessza elfoglalása nélkül az orosz szárazföldi haderőnek nincs szabad útja a terület felé, az újabb illuzórikus „egyesülés” deklarálása azonban újabb konfliktust jelenthet.
Mindössze másfél évvel hivatalba lépése után, amely időszakra az Ukrajna elleni orosz invázió okozta biztonsági és gazdasági nehézségek nyomták rá bélyegüket.
Moldova nemcsak Európa egyik legszegényebb és legkorruptabb országa, hanem az ukrajnai háború által leginkább fenyegetett posztszovjet állam is egyben.
Az Ukrajnát célzó támadással egy időben, csütörtök hajnali fél hat körül „különleges katonai gyakorlatokba” kezdett a Moldovai Köztársaság szakadár területein, a Transznisztriában állomásozó orosz haderő.
Európa legszegényebb országa épp hogy felszusszanhatott az orosz gázcsapok elzárása veszélyének elhárítása után, máris azzal szembesült, hogy a növekvő energiaárak gáz nélkül hagyhatják az országot télvíz idején.
Harminc napos szükségállapotot hirdetett Moldova, a Gazprom a gázcsapok elzárásával fenyeget. Az Unió, Lengyelország és Hollandia segítséget nyújtott.
Maia Sandu államfő nyugatbarát, reformista, korrupcióellenes pártja nyerte a szavazatok 52,5 százalékát, a chisinau parlamentbe összesen három párt jutott be.
Harvardon végzett elnöke lesz a Moldovai Köztársaságnak. Az Unió (és Románia) párti Maia Sandu nagy fölénnyel nyerte meg a vasárnapi választást az orosz- (és függetlenség)párti Igor Dodonnal szemben.
Köztársasági elnököt választ a Moldovai Köztársaság vasárnap, az alig négy milliós volt szovjet tagköztársaság voksolását ezúttal is kiemelt nemzetközi figyelem övezi, több mint 2200 megfigyelő jelezte részvételét.
Parlamenten kívüli párt nyerte meg a moldovai választást, de kormányt nem tud alakítani. Vasárnap a moldovai választók a törvényhozás összetételéről szavazva Oroszország és Európa között választottak. A nyugatbarát erők elkezdik a kormányalakítási tárgyalásokat, de a győztes szocialisták már jelezték, óvást nyújtanak be. Legutóbb kétszer kellett megismételni a voksolást.