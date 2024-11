- A szerb sajtóban tényként emlegetik, hogy az Utiber szerb leányvállalata volt a műszaki ellenőr az újvidéki vasútállomás felújításánál

Szerbia;halálos áldozatok;szerencsétlenség;Újvidék;vasútállomás;

2024-11-05 12:37:00 CET

Nem kívánt részletekbe menően reagálni a 14 halálos áldozattal járó újvidéki tragédiát követő szerbiai sajtóértesülésekre a Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha rendszeres alvállalkozójaként is szereplő magyar cég, az Utiber Közúti Beruházó Kft. Pedig a szerb sajtóban immáron tényként emlegetik, hogy az Utiber szerb leányvállalata volt a műszaki ellenőr az újvidéki vasútállomás felújításánál. Az épületnek múlt hét pénteken leomlott az előterasza, maga alá temetve az ott várakozókat. Eddig a baleset 14 halálos áldozatot – közöttük egy hatéves kisfiút – követelt és több mint 30-an szenvedek súlyos sérülést. A vasútállomás része annak a Budapest-Belgrád vasútvonalnak, amelyet kínai hitelből építenek Magyarország és Szerbia fővárosa között.

A magyar cégtől megkérdeztük, hogy az újvidéki leányvállalatuk pontosan milyen feladatokat kapott a felújítás során, a műszaki ellenőrök érzékelték-e, hogy komoly probléma lehet a 60-as években épített, és azóta nem felújított födémmel, illetve a szerb leányvállalat kötelékében dolgoztak-e a magyar anyacég munkavállalói is? A cég annyit írt lapunknak, hogy az „Utiber közössége őszinte részvétét fejezi ki az újvidéki vasútállomás áldozatai hozzátartozóinak”. Majd hozzátették: az Utiber Közúti Beruházó Kft. a „projekttel kapcsolatban nem jogosult önállóan nyilatkozni. Kérjük várják meg a konzorcium által kiadott közös közleményt”.

A kérdések annál is égetőbbek, mivel időközben a szerb N1 televíziónak nyilatkozott Zoran Dajic mérnök, aki 2023 nyaráig dolgozott ott mint építési felügyelő, ám akkor lejárt a szerződése. Dajic azt mondta, ő többször is sürgette a födém tartóelemeit takaró márványlemezek levételét és cseréjét. Szerinte ha ez megtörténik, akkor láthatták volna, hogy a födém tartószerkezetét megette a rozsda. A kínai beruházók, a China Railway International Company és a China Communications Construction Company állítják, vétlenek a balesetben, mivel a felújítás során nem nyúltak a leszakadt előteraszhoz. Időközben a szerb közösségi médiát elárasztották olyan felvételek, amelyek szerint nagyon is folyt ott munka, a területet korábban fel is állványozták. Dajic szerint az előtetőt üveggel letakarták, ami további terhelést jelentett az elöregedett tartószerkezetnek.

A mérnök azt állította, a műszaki ellenőr az Utiber szerb leányvállalata volt.

A szerbiai magyar cég 2022-ben nyerte meg Újvidék–Szabadka–államhatár vasútvonal rekonstrukciós, korszerűsítési munkálatainak felügyeletét egy konzorcium részeként (abban szerbek mellett egy másik magyar cég, a Viköti Mérnök Iroda Kft. is részt vesz.) Mint arról az Átlátszó beszámolt, a közbeszerzésre csak egyetlen konzorcium jelentkezett, a közbeszerzési értéket pedig azóta kétszer is emelték, 3,6-ról 3,9 millió euróra. A szerb kormánnyal való jó viszonyra utal az is, hogy a magyar hátterű cég kapta a belgrádi nemzeti stadion felújításának a felügyeletét.

A 2014-ben Újvidéken alapított szerb cégnek 85 százalékos tulajdonosa az Utiber, amely viszont végső soron több magyar magánszemély érdekeltsége. A legnagyobb tulajdonos Almási László, a cég társtulajdonosai között van az ügyvezető Lakits György, aki egyben a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) közlekedési tagozatának az elnöke – ide tartozik a vasút is. Az Utiber eddigi hallgatagsága annál is furább, mivel nagy presztízsű, évtizedes magyar mérnöki cégről van szó, amely ráadásul nemcsak Szerbiában aktív, hanem Romániában is, ott két fiókteleppel is rendelkezik. A cégnek 2023-ban 5,6 milliárdos árbevétele és 585 millió forintos profitja volt. Hogy ebből mennyi az állami, azaz közmegrendelés, az nem derül ki a cégmérlegből, ám feltehetően nem kis összeg. A közbeszerzési értesítőt tallózva kiderült, tavaly még egy sor szerződést elnyert az Utiber (többségét konzorciumban), így a cég tervezte a Lázár-féle építési tárcának az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúráját, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek a Tapolca-Sümeg kerékpárutat, és részt vesz 91 darab közúti híd állapotfelmérő munkáiban is. A cég erősen kapcsolódik a Mészáros-birodalomhoz. Miután 2022-ben Mészáros és a másik fő NER-oligarcha, Szíjj László kapta meg a magyar autópályák 30 éves üzemeltetési jogát, a tényleges munkát végző egyik alvállalkozó az Utiber lett. Ugyanakkor a cég szakértelmét nemcsak a NER veszi igénybe: a 2023-as közbeszerzések között ez a társaság lett a nyertes a pécsi önkormányzat tenderén, így EU-s pénzből tervezi meg a Tünde-ház épületének, valamint a Memi Pasa fürdőnek felújítását, Érden pedig csatorna-, valamint útrekonstrukciós munkákat nyertek el.

Vasárnap több ezren vonultak utcára Belgrádban az újvidéki vasútállomáson történt súlyos baleset miatt. Tegnap pedig lemondott Goran Vesic szerb közlekedési, építésügyi és infrastruktúra-fejlesztési miniszter. A tárcavezető még pénteken azt mondta, a következő napokban felkutatják a felelősöket, és kiderítik, miért nem újították fel a most leomlott előtetőt az épület többi részével együtt, és ki nyilvánította biztonságosnak a szerkezetet.