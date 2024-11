- Tragédia az újvidéki vasútállomáson: Benyújtotta lemondását a szakminiszter, de felelősségét nem ismeri el

Szerbia;lemondás;halottak;miniszter;felelősség;Újvidék;vasútállomás;építésügy;épületomlás;

2024-11-04 20:14:00 CET

Nem vállalom a felelősséget a 14 ember haláláért, mert nekünk nincs felelősségünk ebben a tragédiában. Biztos vagyok benne, hogy az ügyészség is ezt fogja megállapítani. A lemondást felelős emberként nyújtom be, hogy példát mutassak, létezik erkölcsi felelősségvállalás – idézte Goran Vesić építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter hétfői rendkívüli sajtótájékoztatóján elhangzottakat a Telex a Szabad Magyar Szó tudósítása nyomán.

Az újvidéki vasútállomáson november 1-jén történt tragédia, az állomás előtti betonszerkezet – tizennégy ember, köztük egy hatéves kisfiú halálát okozó – beomlása után három nappal közölte, kedden hivatalosan is beadja a lemondását.

– Még aznap felajánlottam a lemondásomat, amikor a baleset történt, és erről a köztársasági elnököt is tájékoztattam – mondta Vesić, aki szerint „a minisztérium nem befolyásolta a vasútállomás felújításával kapcsolatos munkálatokat”, ezért nem tartják magukat felelősnek. Majd közölte, hogy miniszteri funkcióját „technikai mandátumban” látja el mindaddig, amíg a parlament is el nem fogadja a lemondást. A politikus sajtótájékoztatója végén az ellenzéket bírálta és könnyek között részvétét fejezte ki az elhunytak családjainak.

Mint arról lapunk is beszámolt, az újvidéki baleset péntek délelőtt 11 óra 50 perckor történt. A tragédia előtt a betonszerkezet alatti padokon rengeteg ember várt vonatra vagy arra, hogy érte menjen valaki. Szem- és fültantanúk szerint az omlás hangja olyan volt, mintha felrobbantottak volna valamit. Az ügyben az újvidéki főügyészség azonnal nyomozást indított: szombaton 26, vasárnap pedig további 14 embert hallgattak ki. Aleksandar Vučić szerb elnök jelezte, a tragédia után politikai és bűnügyi felelősöket is keres.

A Szabad Magyar Szó arról is hírt adott, hogy az újvidéki vasútállomás egy részének a lezárását kezdeményezte az Utiber, a felújítás felügyeletét végző magyar többségi tulajdonú cég, mert „a tetőszerkezet statikájának a megbomlása miatt biztonsági kockázatok léptek fel az épületen”. Beszámoltak arról is, hogy Vesna Turkulov, a Vajdasági Klinikai Központ igazgatónője hétfőn közölte, hogy továbbra is küzdenek három ember életéért, akik a védőtető leomlásakor sérültek meg.