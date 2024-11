- Miről döntenek még az Egyesült Államokban?

marihuána;Egyesült Államok;abortusz;Demokrata Párt;Republikánus Párt;abortusztilalom;amerikai elnökválasztás;amerikai szenátus;amerikai kongresszus;

2024-11-05 05:30:00 CET

A törvényjavaslatok csak a képviselőház és a szenátus jóváhagyása után kerülhetnek az elnök asztalára, aki aláírásával törvényre emeli a benyújtott tervezetet. Egy választás során győztes elnökjelölt számára tehát az ideális állapot politikai programjának megvalósításához az úgynevezett trifecta elérése, amikor elnök pártja a képviselőházban és a szenátusban is többséggel rendelkezik.

A képviselőház 435 tagjának - kétévente lejáró mandátumuk miatt - idén is meg kell küzdeniük az újraválasztásukért, ahogy a száz fős szenátusból 34 szenátornak jár le a hat éves hivatala. A képviselőházban a Republikánus Párt jelenleg egy vékony 220-212 arányú republikánus többséget tudhat a magáénak. A 2022-es időközi választások óta négy államban is újrarajzolták a választókörzeteket. Ez Alabama, Louisiana és New York államokban a demokratáknak kínál esélyt új képviselői székek megszerzésére, ám a republikánus kompenzálhatják ezt az Észak-Karolinában akár további négy mandátum megszerzésével, áll a Bloomberg elemzésében. Idén a képviselői helyek mindössze 10 százaléka minősül „billegő kerületnek”, de ez elegendő lehet a Demokrata Pártnak, hogy többséget szerezzen az alsóházban.

A szenátusban jelenleg 51-49 arányú demokrata többség van (4 független szenátor rendre a demokratákkal szavaz). Montana, Texas és Nyugat-Virginia államokban okkal reménykedhet a republikánus jelölt, hiszen a közvélemény-kutatások szerint Tim Sheehy, Ted Cruz is vezet riválisa előtt, Joe Manchin republikánusból függetlené lett szenátor pedig idén visszavonul, és az Appalache-hegység népe nem idén fog liberális útra térni. A demokraták Ruben Gallego Arizonában, Jacky Rosen Nevadában és Bob Casey Pennsylvaniában nyerhet három mandátumot a demokratáknak. Nyolc további székért fej-fej melletti küzdelem zajlik. Az államokban a pártlistát vezető elnökjelölt mindig húzóerőt gyakorol az listán lejjebb szereplőkre, egy esetleg Trump győzelem így a republikánus többséget is elhozhatná a szenátusban.

Idén novemberben tíz államban szerepel az abortusz kérdése a szavazólapokon. Kilencben egy sikeres népszavazás esetén az államok alkotmányában rögzítenék az abortuszhoz való hozzáférés jogát a magzat életképességének időpontjáig. A döntés a teljes tiltástól a 18 hetes korlátozásig terjedő korlátozások eltörlését jelentené, ez pedig mintegy 7 millió szülő korban lévő nőt érinthet. Nebraska érdekes kivétel, hiszen ott egy abortuszellenes kérdésről is szavazhatnak a választók, amely az abortuszhoz fűződő jogokat a terhesség első 18 hetére korlátozná. A liberális New York államban pedig az abortuszjog alkotmányos rögzítésén túl jogegyenlőségről szóló törvényt is elfogadnának nemre, bőrszínre, szexuális vagy gender identitásra tekintet nélkül, amely a tervezet kritikusai szerint megnyitja az ajtót a szexuális ragadozók, kiskorúak szülők nélküli abortusza, biológiai férfiak női sportokban történő indulása előtt.

Floridában a marihuána legalizálásáról is szavaznak. A tervezet szerint 21 év felett a cannabis használata, birtoklása, vásárlása 85 gramm határig törvényes lenne. A déli állam keményvonalas konzervatív kormányzó, Ron DeSantis a népszavazási kérdés ellen kampányol, sőt korábban sikertelen kísérletet is tett a voksolást hirdető tévés reklámok betiltására.