- Marco Rossi keretében két újonccal készül a hollandok és a németek elleni találkozókra

magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;kerethirdetés;

2024-11-05 14:25:00 CET

A ferencvárosi Gruber Zsombort és a Bundesliga 2-es Braunschweignél kiváló formában játszó Szabó Leventét hívta be újoncként Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 24 fős keretébe a csapat novemberi 16-i, Hollandia, valamint a három nappal későbbi, németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Most Horváth Krisztofer és Ádám Martin maradt ki a korábbi keretből – írja az m4sport.hu. Gulácsi Péter saját döntése értelmében ezúttal sem került be a keretbe, kapusposzton így megmaradt a Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs hármas. A szövetségi kapitány bízik a korábban már behívott újoncokban is, mert Szűcs Kornél, Gera Dániel és Nikitscher Tamás is újfent csatlakozhat a válogatotthoz.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al Fateh SC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A magyar válogatott jelenleg négy forduló után a harmadik helyen áll a Nemzetek Ligája A-divíziójának 3. csoportjában, öt ponttal megelőzve Bosznia-Hercegovinát, a hollandokkal azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel. A csoportkört követően az első két helyezettje továbbjut a negyeddöntőbe, a harmadik osztályozót játszik a B-divízió egyik, második helyen záró csapatával, míg az utolsó kiesik. A 2024–2025-ös NL-sorozat csoportkörének utolsó két fordulójában a nemzeti csapat először, november 16-án Hollandiába utazik (a rasszista megnyilvánulások miatt eltiltott magyar szurkolók nélkül), majd három nappal később Németországgal hazai pályán, telt ház előtt mérkőzik meg.

Nemzetek Ligája-menetrend:

11.16., 20.45: Hollandia–Magyarország

11.19., 20.45: Magyarország–Németország