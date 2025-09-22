A szövetségi kapitány egy olasz sportlapnak nyilatkozott. Állítja, a miniszterelnök nem szól bele a munkájába.
Ketten viszont a korábbi kerettagok közül hiányoznak, most Ádám Martin és Horváth Krisztofer sem kapott meghívót. Hollandiába viszont a magyar szurkolók sem utazhatnak, korábbi rasszista megnyilvánulásaik miatt.
A szövetségi kapitány 26 fős keretéből több ismert játékos ugyan kimaradt, de mint hangsúlyozta, nem elégedetlen például Fiolával vagy Styles Callummal, meccshiány miatt kell nélkülöznünk őket.
Március második felében a Törökország és Koszovó elleni mérkőzésekre a szövetségi kapitány újoncként meghívta Dárdai Mártont és két év után újra Vancsa Zalánt is.
Kihirdette 22 fős keretét Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya.
Kihirdette keretét az olimpiai kvalifikációs tornára a magyar birkózó-válogatott. A legnagyobb harc az ötkarikás helyekért kötöttfogásban várható. Sike András szövetségi kapitány a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: a szakág több súlycsoportjában is van két megfelelő birkózó, így az 59, a 75 és 98 kilogrammban is lesz váltás, ha nem sikerül rögtön kvótát szerezni.