Indul a harc a kvótáért

Kihirdette keretét az olimpiai kvalifikációs tornára a magyar birkózó-válogatott. A legnagyobb harc az ötkarikás helyekért kötöttfogásban várható. Sike András szövetségi kapitány a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: a szakág több súlycsoportjában is van két megfelelő birkózó, így az 59, a 75 és 98 kilogrammban is lesz váltás, ha nem sikerül rögtön kvótát szerezni.