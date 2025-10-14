A 2009-ben még Andry Rajoelina hatalomra jutását segítő CAPSAT nevű egység szembefordult az elnökkel, és a tüntetők mellé állt, akik a lemondását követelték. A hatalomátvételre nem sokkal azután került sor, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó államfő elmozdításáról szavaztak a törvényhozásban.
Nincs szó arról, hogy amerikai katonák lépnének a palesztin földsáv területére.
A szélsőjobboldali szervezet az elmúlt években folyamatosan készült az erőszakos hatalomátvételre: tagjai harci kiképzéseken vettek részt, katonai felszereléseket szereztek be és lőfegyverek használatát is gyakorolták.
Markovics Botond, avagy Brandon Hackett húsz év alatt a hazai zsánerirodalom egyik legismertebb szerzőjévé vált, aki megbízhatóan két-három évente utaztatja olvasóit az univerzum legtávolabbi szegleteibe. Ennek során mindig a legaktuálisabb témákkal foglalkozott: az idegen fajok együttélésének lehetőségétől kezdve az emberi tudat digitalizálásán át egészen az időutazásig. A Felfalt kozmosz című legújabb regénye az első, ami már nem álnéven jelenik meg. És ezúttal a klímaváltozás után kinőtt hatalmi formációk konfliktusai jelennek meg, miközben az általunk ismert univerzum épp megszűnőben van. A szerzővel a klímaválságról, az univerzumok összeütközéséről, valamint a technológia és a társadalom viszonyáról beszélgettünk.
Közölték, hogy további intézkedésig lezárták az ország határait, és feloszlatták az állami intézményeket, beleértve az alkotmánybíróságot is.
Miközben az Egyesült Államok az elnök szabadon bocsátására, a jogállamiság tiszteletben tartására szólít fel, Oroszország óvatosan üdvözölte a hatalomátvételt.
A volt ukrán elnöknek jogellenes hatalomátvétel miatt kell felelnie, mert bár 2010-ben megnyerte a választást, saját jogköreit önkényesen kibővítette.
Továbbra is heves tüntetések színhelye a nyugat-afrikai Burkina Faso. Bár a 27 évig hatalmon lévő Blaise Compaoré elnök pénteken bejelentette lemondását, s azóta Elefántcsontpartba távozott, az emberek elégedetlenek a hatalomátvétel módjával. Úgy vélik, semmi sem fog változni azzal, hogy Isaac Zidát, az elnöki gárda parancsnokhelyettesét tették meg ideiglenes elnöknek. A katonák figyelmeztető lövéseket adtak le a tüntetőkre, egy személy meghalt a megmozdulások során a fővárosban, Ouagadougouban.
Isaac Yacouba Zida alezredes személyében új vezető vette át a hétvégén Burkina Faso irányítását, miután az egyre hevesebbé váló tüntetések nyomán bejelentette távozását az afrikai államot 27 éven keresztül jobbára önkényuralmi eszközökkel uraló eddigi államfő, Blaise Compaore. (Ő mellesleg 1987-ben ugyancsak katonai erővel, puccsal vette át a hatalmat.) Zida személyét hivatalos közleményben támogatta a hadsereg, miután egy ideig egy ellenjelölt, Honore Traore tábornok is bejelentette igényét az elnökségre. Compaore elhagyta az országot, a fővárosban, Ougagadougouban éjszakába nyúló örömünnepségekkel „búcsúztatták” a megbuktatott politikust, aki a szomszédos Elefántcsontparton keresett menedéket.
Valószínűtlennek tart egy erőszakmente hatalomváltást Oroszországban a tavaly év végén szabadult egykori orosz olajmágnás, Mihail Hodorkovszkij.