- Öt év után lendületet vett a 3-as metró pere, csak az ügyvédi költség már most 75 millióra rúghat

pénz;per;ügyvéd;3-as metró;Metrowagonmash;

2024-11-06 11:30:00 CET

A Metrowagonmash elleni per most már valóban folyamatban van első fokon, a Fővárosi Törvényszék előtt. A felek közötti többszörös iratváltás után, a bíróság megtartotta az első tárgyalásokat – erősítette meg a Népszava információit a BKV Zrt. Mindez komoly fordulat az ügyben, hiszen a 2019-ben indított eljárásban ez az első igazán látványos előrelépés.

Az ügy, mint arról többször írtunk, még a Tarlós-korszakban indult. Az M3-as metróvonalon közlekedő orosz metrókocsikat meglehetősen gyatra minőségben újította fel – valójában: gyártotta újra – a Metrowagonmash. A BKV már a szerződés teljesítése közben kénytelen volt felhívni a gyártó figyelmét a szállítói szerződésben foglaltak be nem tartására, különös tekintettel a sorozatos csúszásra és a felmerült műszaki hibákra. Már akkor jelezték kötbérigényüket, de az orosz fél semmit nem ismert el. Végül a BKV 2019-ben indított pert, miután több frissen leszállított szerelvényt időlegesen ki kellett vonni a forgalomból.

Első nekifutásra a vállalási ár, 69 milliárd forint 10 százalékát és annak kamatait követelte a Metrowagonmashtól a fővárosi cég. Azóta ez a kötbér- és a kártérítési igény jócskán kikerekedett: most már összesen 100 millió euróról (41 milliárd forintról), plusz 243 millió forintról van szó. Emellett ezen összegek kamatainak megfizetését kéri a hibás teljesítés okán a BKV. Hogy mennyi lesz a ténylegesen megítélt összeg, erősen kérdéses. Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója korábban a Telexnek azt mondta: a Metrovagonmash javaslatot tett arra, hogy esetleg alkatrészeket szállítana, illetve javításokat végezne az általuk jogosnak tartott kárigény fejében, ami szerintük nem több 400-800 millió forintnál.

A metróper eddig nagyon vontatottan haladt. Az orosz cég évekig azzal blokkolta az eljárást, hogy át sem vette a periratokat, majd tavaly, amikor végre sikerült kézbesíteni a dokumentumokat, rögvest ellenkérelmet nyújtott be. Idén nyár óta viszont több tárgyalási fordulót is tartottak.

A fővárosi cég most az ügy bonyolultságával magyarázta lapunknak a per elhúzódását. Mint írták, a BKV több jogcímen érvényesítene igényeket, egy jogcímen belül akár több részigényt is, így például a késedelmi kötbér esetében több késedelmes teljesítés miatti igényt is benyújtottak. Ezek bizonyítása pedig időigényes folyamat.

A BKV önállóan vesz részt a perben. Jogi képviseletét a László, Fekete, Bagaméry Ügyvédi Iroda látja el. A Népszava többszöri kérdésére azt is megírták, hogy mindeddig átlagosan évi nem egészen 15 millió forint díjat fizettek ki, ami nem tűnik óriási összegnek, bár az első években valójában nem sok feladata lehetett az ügyvédeknek. A már 5 éve óta húzódó eljárás ügyvédi költsége így eddig 75 millió forintra rúghat. A BKV Zrt. arról is biztosított mindenkit, hogy a felmerült ügyvédi munkadíjat be fogják vasalni az orosz cégen.

Karbantartás saját kontóra

A Metrowagonmashnak nincsenek az M3 metró szerelvényeken karbantartási feladatai – válaszolta a Népszava kérdésére a BKV. A közlekedési cég szerint az orosz fél az általuk elvégzendő garanciális javítási feladatokhoz szükséges anyagokat biztosítja. Az M3 metró biztonságos üzemeltetéséhez szükséges alkatrészkészlet a BKV Zrt. rendelkezésére áll – tették hozzá. Ezeket közbeszerzési eljárások keretében szerzik be.

Tavaly nyáron mindenesetre az Orbán-kormánynak éppen a budapesti M3-as vonal szerelvényeinek karbantartására hivatkozva sikerült elérnie, hogy a metrókocsik helyett most leginkább harci járműveket gyártó orosz vállalat mentesüljön az uniós szankciók alól. A BKV tavaly márciusban szembesült azzal, hogy hiába vállaltak 30 év garanciát az oroszok a 3-as metró szerelvényeire, ennek érvényesítését az Ukrajna elleni háború miatti szankciók ellehetetlenítenék. A Válasz online akkori értesülései szerint felmerült, hogy a BKV lehív 10 milliárd forintot egyben a Metrovagonmashtól, és ezzel felmondják a javításokról szóló szerződést, de végül nem tették.

A garancia és a karbantartás kérdése korántsem mellékes téma a felújított orosz szerelvények esetében. A kocsiszekrények szokatlan mértékű korróziójára már néhány hónappal a kocsik érkezése után felfigyeltek, az első 15 kocsi beérkezése után jelezték is az orosz gyártónak, amely az első 13 szerelvény (darabonként hat kocsival) leszállítása után közölte, hogy a gyártó megváltoztatta a technológiát, most már nem lehet gond. De lett. Az első három szerelvény padlólemezei három év alatt teljesen átlyukadtak, a rozsda elérte az oldallemezeket, a tartóoszlopokat, és megjelent a tetőn is. Ráadásul a javított kocsikon újra megjelentek a rozsdafoltok. Többek között ez derült ki a Karácsony Gergely főpolgármester által 2020-ban elrendelt átfogó vizsgálatból. A jelentés 18 sorozathibát tárt fel, így az üzemeltetés és karbantartás „nehezen prognosztizálható költségűvé” vált. A kocsik élettartamának végére akár 36 százalékkal is nőhet emiatt az üzemeltetési költség. Sz. A.