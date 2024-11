- Donald Trump: Nem lesz erőszak, ha tiszta a választás, én vagyok az első, aki elismeri

Donald Trump;amerikai elnökválasztás;USA 2024;

2024-11-05 19:09:00 CET

Ha tiszta a választás, akkor én leszek az első, aki elismeri – jelentette ki szavazás után Donald Trump az amerikai AP hírügynökség szerint, azt sugallva, hogy nem fogja megtámadni a hivatalos végeredményét. Mint korábban, most sem részletezte, hogy neki mi számít tisztességes választásnak.

A republikánus elnökjelölt arról is beszélt az őt kérdező újságíróknak, hogy nem szólítja fel a követőit arra, hogy tartózkodjanak az erőszaktól, mert nincs is erre szükség. – Nem kell mondanom nekik, mert ők nem erőszakos emberek – idézte a kijelentését a The Guardian. Hozzátette, ő sem akar semmilyen erőszakot, és azt ígérte, erőszak nem is lesz. Ezután jött egy kis kirohanás arról, hogy a világhírű talkshow-műsorvezetőnek, Oprah Winfreynek szégyellnie kellene magát, amiért amiért Kamala Harrist támogatja, a republikánusokhoz közeli Fox Newsnak pedig szégyellnie kellene magát, amiért hosszú perceken át vetítette azt a bejátszást, amelyben Oprah Winfrey indokolja, miért a demokrata jelöltre adja a voksát.

Az erőszak kérdése joggal merül fel, Donald Trump ugyanis kezdettől fogva kétségbe vonta a 2020-as elnökválasztási eredményét a nyilvánosság előtt, nem mellesleg pedig ő volt az, aki 2021. január 6-án, a négy évvel ezelőtti elnökválasztás eredményének a kongresszusi hitelesítése közben a washingtoni Capitoliumra uszította a közeli tüntetésen összegyűlt híveit. A zavargások miatt hat ember vesztette életét, Donald Trump ellen pedig négy pontban vádat emeltek, amiért meg akarta változtatni a vereségével végződő 2020-as amerikai elnökválasztás eredményét.