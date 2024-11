marihuána;legalizálás;amerikai elnökválasztás;orvosi marihuana;USA 2024;

2024-11-05 19:11:00 CET

Az elnök-, a képviselőházi és a részleges szenátusi választással egy időben négy államban a marihuánafogyasztás szabályozásáról is szavaznak ma az emberek – hívja fel a figyelmet a The New York Times. Floridában, Észak-Dakotában és Dél-Dakotában az orvosi marihuána már most is legális, így a választók ezekben az államokban a rekreációs használat legalizálásáról döntenek. Nebraskában az orvosi használat engedélyezése és szabályozása a kérdés.