Fű alatt úszik el a pénz

Alig foglalkozott korábban annyit a sajtó a marihuána legalizálásával, mint mostanság. 2012 végén az addig rendre a világ "drogrendőreként" fellépő USA két állama is a legális fűkereskedelem mellett döntött, majd számos ország, így vagy úgy, a dekriminalizáció felé vett irányt - főként a feketekereskedelem visszaszorítása miatt. Bár Európában csökkenőben van a kannabiszfogyasztók száma, az illegális drogpiac így is legalább évi 70 milliárd eurót forgat meg, és Magyarországon is súlyos tízmilliárdok ütik az alvilág markát. Nálunk a szigorú törvény miatt még merésznek számíthat a legalizálás, de Zacher Gábor toxikológus a fű gyógyászati célú alkalmazásától nem zárkózik el.