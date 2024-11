- Balizs Dániel versei

versek;emlékek;utazások;

2024-11-09 08:56:00 CET

Nem akarok ordítani

már elfelejtettem, kivel beszéltem, hogy

mindketten szeretünk temetőben sétálni, a

zöldre színezett halál illatában, lehajtott

fejű kőgalambok között, úgy faragták őket,

hogy ne lássuk a szemük, mintha félnénk,

hogy észrevesszük bennük saját tétova

elmúlásunk

nem akarok itt ordítani, mondta hangosan

az öreg a vonaton, a csengőhangja a 90-es

évek slágere volt, csak az öregek

telefonja szólal meg így, az unokájuk állítja

be, ez jó hangos szám, biztos meghallja az

öreg, amikor havonta megkérdezi tőle, hogy van,

és ők nem tudják, hogyan kell átállítani,

nem értenek hozzá, inkább

keresztrejtvényt fejtenek, félnek a

mennydörgéstől és megmetszik még

utoljára a szőlőt

nem akarok ordítani, de valami nagyon

nehéz, villamos csuklói közé préselődött

gondolatokkal, és csak utazom velük

valahová, dolgozni, hogy villanyt tudjak

kapcsolni, mikor esténként ordítok, mintha

szeretném látni a hangomat, ahogy

sörétként szétszóródva bevisz pár

találatot

a lépcsőn melósok üldögélnek, elfoglalják

széltében a kétharmadát, senki sem szól

rájuk, sört és hellt vedelnek reggel 9-kor,

hogy kitartsanak addig, mikor megvehetik

a következőt

tudom, hogy próbálkozol, mondta a

feleségem, közben arra gondolt, az apja

mindig szépen beszélt az anyjával, sosem

kérte tőle, hogy néha ő is fizessen, és

biztos azt sem kérte számon, miért

csak aznap kefél vele, amikor

peteérése van

nagyságról, jóságról, tehetségről beszélni

olyan, mint követ hajítani a Napba, egy

határ után távolság, sebesség, irány és idő

mind értelmezhetetlenné válik, vagy olyan,

mint magyarázgatni egy vízcseppnek, hogy

mekkora az óceán, vagy egy korty

oxigénnek, hogyha eljutna a légkör

pereméig, akár ki is szökhetne

a világűrbe

Isteni idő

Hajnal Évának



egy mozdulat, csak elválasztom magam

a kapaszkodótól, és már ki is esem a

vonatajtón a piros szegélyű peronra,

melynek bordázott sávozása vakoknak

hivatott segíteni, hivatalosan és

elhivatottan

e két szó semmit sem tud egymásról, akár

a vonaton a napi nyomorúságban magukat

könnyűnek láttató nők és férfiak és

gyerekek

csak egy mozdulat és kizuhanok a frissen

festett kőre, leporolom a farmerom és

észreveszem, hogy szabad vagyok,

és megrázkódom, mint eső után

a fecskék a piros háztetők

alatt

azt mondtam, utat látok magam előtt

és végig akarok menni rajta, közben

napnyugták araszolnak bennem, majd

bebábozódva feketére merevednek,

és hajnalként törnek ki

páncéljukból

utat, amiről senki nem tudja, hogy az

enyém, talán még én sem, de csak addig

az eltévedés, amíg félünk, addig tart

a múlás, míg csak a most a

fontos

a hullám vízcseppje sem előrehalad,

hanem körben fel és le, fel és le, míg

szét nem fújja fehér tajtékká a

szél

éjjel, mikor álmomban nehéz vagyok, mint

a kő, eldobom magam és gellert kapva

visszaérkezem, olykor eszembe jutsz, és

ez nem stimmel, mert nevetve ébredek,

mint a babák, ahogy sosem szoktam, és

isteni időként megáll a hajnal

és múlik, és megáll és múlik

könnyedén