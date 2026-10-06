És többször, mint ahányszor Németországban járt, mely hazánk első számú gazdasági partnere. A volt külügyminiszter legköltségesebb útja összesen 262 millió forintba került.
A Chilét, New Yorkot és Isztambult érintő hivatali út szállásaira további csaknem 5 millió forintot költöttek.
Még nincs járvány előtti szinten a magyar turizmus, de már közelít a rekordévhez. Kérdés, hogy idén is több külföldi jön-e, és többet költenek-e mint eddig.
Több idő alatt, fele annyit járt külföldön az államfő, mint elődje, Novák Katalin – tudta meg a Népszava. Hivatalos úton csak honvédségi repülőt használ.
Orbán Viktor szerinte sem tudott a Novák Katalin bukásához vezető elnöki kegyelmi ügyről.
Két részből épül fel a nagy költekezés.
Ahogy azt sem tudni, hogy a Nemzeti Sport főszerkesztője kapott-e ezekért bármilyen juttatást.
Ez az összeg 30 millió forinttal több az előző szerződéshez képest.
Bő öt év alatt 73 alkalommal repült 44, magyar gazdasági szempontból kevésbé meghatározó országba Szijjártó Péter külügyminiszter. Eddig azonban nincs jele annak, hogy áttörést, külkereskedelmi fordulatot hoztak volna a keleti és a déli nyitás jegyében szervezett utak – derül ki a Népszava adatgyűjtéséből, összesítéséből. Cikksorozatunk második részben az afrikai üzleteket vettük górcső alá.
Nem igazán tartotta fontosnak rendezni a számlákat, aztán K-monitor perre ment a pontos összegekért.
Vadas Zsuzsa és férje, Radó Gyula zuglói „állampolgárok”. Kések, mert eltévedtem a Puskás Arénánál, de ők legyintenek, mintha mi sem történt volna. A Prima- és Aranytoll-díjas újságíró, író és a Balázs Béla-díjas film- és színpadi rendező tágas tetőtéri lakása inspiráló életük nyüzsgését, megszámlálhatatlan úti kalandjuk emlékeit őrzi. A nyolcvanasként is izgő-mozgó Vadas Zsuzsával a Hátizsákomban a glóbuszom című új könyve megjelenése alkalmából az utazás varázsáról, a csavargás öröméről és a kulturális újságíráshoz szükséges kitartásról beszéltünk.
Az épp csak csordogáló sárréti termálvízforrástól az áradó Gangeszig jutunk el Szűcs Péter családregényével, a Dharmával. Az örök körforgásról és a megúszhatatlan igazságról beszélgettünk a szerzővel, aki a divatmagazinok világától Hamvas Béla házáig háromszor is megkerülte a Földet.
Szijjártó Péter mindezt a szombati csíksomlyói búcsú előtt a hazai „sikeres oltási kampánynak” tulajdonítja.
Korlátozás nélkül jöhetnek Magyarországra 13 országból, így Törökországból és Kínából is.
Kizárták annak a lehetőségét, hogy a pályázók csak a tender egyes részeire tegyenek ajánlatot.
Csak állok a kozmopolita és a lokálpatrióta között, a mindenre fanyalgó és a fél világot magához ölelő között, és megpróbálok nem nevetve sírni.
A külügyminiszter csirkét vagy pulykát eszik, marhahúst pedig teljesen átsütve.
Tavaly összesen 314 millió forintot számolt el Orbán Viktor miniszterelnök és kísérete külföldi utazásokra, tudta a Népszava.
Lázár János felülvizsgálati kérelemmel fordul a Kúriához a Fővárosi Ítélőtábla korábbi külföldi utazásait érintő csütörtöki döntése kapcsán.
Pert nyert Pethő András újságíró a Lázár János által vezetett Miniszterelnökséggel szemben: a Fővárosi Ítélőtábla csütörtöki másodfokú, jogerős döntése szerint ki kell adni a fideszes politikus két 2013-as külföldi útjának egyes adatait.