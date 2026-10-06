Az útlevelem állandóan útra kész – interjú Vadas Zsuzsával

Vadas Zsuzsa és férje, Radó Gyula zuglói „állampolgárok”. Kések, mert eltévedtem a Puskás Arénánál, de ők legyintenek, mintha mi sem történt volna. A Prima- és Aranytoll-díjas újságíró, író és a Balázs Béla-díjas film- és színpadi rendező tágas tetőtéri lakása inspiráló életük nyüzsgését, megszámlálhatatlan úti kalandjuk emlékeit őrzi. A nyolcvanasként is izgő-mozgó Vadas Zsuzsával a Hátizsákomban a glóbuszom című új könyve megjelenése alkalmából az utazás varázsáról, a csavargás öröméről és a kulturális újságíráshoz szükséges kitartásról beszéltünk.