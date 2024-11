- Kopogtat a dühös öregember

elnökválasztás;Donald Trump;USA 2024;

2024-11-06 08:04:00 CET

A jelenlegi számok azt mutatják, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok 47. elnöke. Nagyon úgy néz ki, hogy az amerikaiak többsége elfogadta az érveit és a gazdaságra, illetve az illegális bevándorlókra gondolt a szavazófülkékben. Kamala Harris kampánya a nők önrendelkezésére és a demokráciára leselkedő veszélyre koncentrált, ami a jelek szerint kevésbé rezonált a választóknál. Az előzetes felmérések ismeretében a kialakuló helyzet nem tekinthető meglepetésnek, Trump októberben végig vezetett és Harris csak az elmúlt napokban kezdett erősödni – jókor, de talán nem eléggé.

Persze vannak példák a váratlan fordulatokra. 2004-ben egész Amerika, benne a Népszabadság akkori tudósítójával, úgy feküdt le aludni, hogy a demokrata párti John Kerry nyert George W. Bush elnök ellen, aztán reggelre kiderült, hogy mégse. Ennél is durvább az 1948-as eset, amikor a végül diadalmas Harry Truman elnök nevetve mutatta fel a Chicago Daily Tribune választások utáni számát, a címlapon harsogó tévedéssel: Dewey legyőzte Trumant. Most nem látszik komoly esély ilyesmire, de hát akkor se látszott, úgyhogy egyelőre ne vessük el teljesen a lehetőséget.

Ha az eddigi számokból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy Kamala Harris elmarad Joe Biden 2020-as eredményeitől, míg Donald Trump támogatottsága meghaladja a négy évvel ezelőttit. Márpedig Biden akkori győzelme is csak néhány hajszálon múlott. Most még az akkorinál is több olyan amerikai szavazott Trumpra, aki a biztonság és anyagi jólét reményében hajlandó eltekinteni jellemének árnyoldalaitól és autokráciára való hajlamától. A Republikánus Párt bizonyosan megszerzi a szenátusi többséget is, ami azt jelenti, hogy semmi sem fogja megakadályozni Trumpot szándékai megvalósításában, illetve abban, hogy radikálisan konzervatív, hozzá személy szerint is lojális emberekkel vegye körül magát. Például az oltásellenes ifjabb Robert Kennedyvel, aki újabban az ivóvízbe kevert fluorid ellen is háborút indított, vagy a multimilliárdos Elon Muskkal, aki a szövetségi állam szervei, például a környezetvédelmi hatóság leépítésében vállalna szerepet. A kép még borúsabb, ha hozzávesszük, hogy a legfelsőbb bíróság a nyáron mentességet adott a mindenkori elnöknek a hivatali tevékenysége körében elkövetett esetleges bűncselekmények következményei alól.

Ha minden úgy alakul, ahogyan most látszik, Trump lesz az Egyesült Államok legidősebb elnöke, januárban fél évvel öregebben költözhet be a Fehér Házba, mint amennyi Biden volt 2021-ben. Ez még kiszámíthatatlanabbá teszi, hogy becsvágya kielégítésén kívül mit akar még elérni és milyen Amerikát akar hagyni a következő nemzedékekre.