- Csütörtökön Magyarországra jön Volodimir Zelenszkij

Magyarország;Ukrajna;látogatás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Európai Politikai Közösség;

2024-11-06 20:39:00 CET

2024. november 7-én csütörtökön Magyarországra érkezik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy részt vegyen az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti csúcstalálkozóján – derül ki a Kyiv Independent cikkéből. Az ukrán elnök erről egy szerda este maga tett bejelentést erről, hozzáfűzve, hogy az Európát érő biztonsági kihívásokról és a partnerek előtt álló új lehetőségekről akar tárgyalni.

Volodimir Zelenszkijt nem hívták meg hivatalos budapesti látogatásra azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára 2022. február 24-én az orosz hadsereg egységei lerohanták Ukrajnát. A két ország viszonya elég feszült a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak kérdése és az Orbán-kormány oroszpártisága miatt. Jellemző, hogy Orbán Viktor hírhedt júliusi békemissziójának első megállója Kijev volt, a második azonban Moszkva, később pedig Pekinget és Washingtont is érintette. Bár a békemisszió jól csengő szó, az EU elhatárolódott Orbán Viktortól, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig értelmetlennek is nyilvánította a magyar miniszterelnök moszkvai útját. (2024. július 1-től Magyarország tölti be az EU soros elnöki tisztségét.)

Az EPC csütörtöki budapesti csúcstalálkozójára 47 ország állam-, illetve kormányfője kapott meghívást, Oroszország és Belarusz politikai vezetőjén kívül mindenki más. Egy nappal később, november 8-án pénteken szűkül a kör, az EU-tagországok állam- vagy kormányfői tartanak egy informális csúcstalálkozót. Volodimir Zelenszkij feltehetőleg ennek a kedvéért péntekig marad Budapesten.