- Vargha Anikó: A kegyelmi ügynek még nincs vége, Balog Zoltánnak le kell mondania – Videó!

Kiáltásommal igyekszem életben tartani a reformátusságot, mivel nem olyanok vagyunk, akik a fejünket lehajtjuk, hanem az evangélium tisztaságáért, szabad polgárokként nyilvánulunk meg. A protestáns egyház attól élő, hogy a helytelenségeket nem fogadja el – jelentette ki a Népszavának adott videóinterjújában a tököli református gyülekezet korábbi kántora.

Vargha Anikótól nem sokkal a kegyelmi botrány után váltak meg, miután egy Facebook-posztban Balog Zoltán lemondását követelte. Nemrégiben pedig okirat-hamisítás miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, mivel az egyházi zsinati bíróság döntésén – amely intésben részesítette Balog Zoltánt a kegyelmi ügy miatt – egy olyan ember aláírása is szerepel, aki valójában nem is látta a dokumentumot. Ő nem más, mint Pásztor Dániel püspök, a zsinat elnökhelyettese.

A nyugdíjas tanár úgy látja, Balog Zoltánnak a zsinati törvények szerint is le kellene mondania püspöki posztjáról. A fő problémát abban látja a volt humánerőforrás-miniszterrel kapcsolatban, hogy olyan rendszert alakított ki, amelyben nagyon sokan függő viszonyban vannak tőle akár egzisztenciálisan is. Ráadásul politikusként viselkedik egy olyan szervezetben, amelynek tagjai nem erre a mentalitásra vannak szocializálva. – Balog Zoltán a politikus körmönfontságával csapja be környezetét – állította Vargha Anikó, megjegyezve, hogy

muszáj lesz lépnie a református egyháznak, ha nem akarja, hogy teljesen ráégjen Balog Zoltán működése.

Vargha Anikó kijelentette, szerinte még nem ért véget a kegyelmi ügy. Arra a kérdésre nem válaszolt konkrétan, hogy ezt mi alapján gondolja, ám annyit elárult, hogy bizonyos események alapján vonta le ezt a következtetést. Azért indította el a Balog Zoltán eltávolítását követelő petíciót, mert úgy érezte, felelősséggel tartozik a református egyházért. Szükségesnek tartotta, hogy nagyobb tömeget mozgósítson, és ezzel is felhívja a figyelmet a kialakult helyzetre.

A korábbi miniszter megintésével kapcsolatos feljelentését illetően azt mondta, a rendelkezésre álló idő alatt lehetetlenség volt, hogy határozatukat elbírálják, ezért fordult a hatósághoz, amely elrendelte a nyomozást az ügyben.