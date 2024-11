- Várhelyi Olivért vizsgáztatta az Európai Parlament

EU-biztos;meghallgatás;állatok;Európai Bizottság elnöke;Várhelyi Olivér;

2024-11-06 21:07:00 CET

Várhelyi Olivér alaposan felkészült, a szakmai kérdésekre meggyőzőnek tűnő válaszokat adott, a politikai csapdákat pedig ügyesen elkerülte. Az egészségügyi és állatjóléti tárcára jelölt magyar politikus – aki a jelenlegi Európai Bizottságban a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel – szerda este négy európai parlamenti szaktestület képviselői előtt számolt be arról, hogy új posztján mik a tervei. Várhelyi részletesen ismertette programját, amelynek része az európai gyógyszerhiány megszüntetése, a szív- és érrendszeri betegségekre vonatkozó stratégia kidolgozása, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabály felülvizsgálata, az egészségügyi unió kiteljesítése. Kiemelte, hogy be kell tartatni az állatok jólétének biztosítását célzó uniós törvényeket is, a tervezett változásokat pedig a gazdákkal konzultálva kell végrehajtani.

A politikus meghallgatása mostanában, este 9 óra után még tart, teljesítményét az ülés után értékelték a frakciók kijelölt szóvivői. Kétharmaduk egyetértése kellett ahhoz, hogy a szakbizottságok megerősítsék a jelölését. Az esemény előtt kevesen jósolták, hogy átmegy a vizsgán, miután az Európai Parlament elégedetlen volt bővítési biztosként végzett munkájával és egyszer lehülyézte a képviselő-testületet egy nyitva maradt mikrofonban. Ennek ellenére meglepően kevés kellemetlen kérdést kapott.

A biztos jelöltet nem lehetett sarokba szorítani szakmai, technikai kérdésekkel, magabiztosan és az idő nagy részében papír nélkül válaszolt a képviselői felvetésekre. Többször kapott kérdést az abortuszhoz való hozzáférésről, amit azzal ütött el, hogy az nem egészségügyi, hanem alkotmányos és emberi jogi kérdés, az Európai Bizottságnak egyébként sincs hatásköre ebben az ügyben. — Miért gondolja, hogy nem vagyok a nők híve? Négy nővel élek: három lányom van és a feleségemmel élek — válaszolta Várhelyi egy szélsőbaloldali képviselő megjegyzésére. Cáfolta, hogy bővítési biztosként kihúzta volna a Törökországról szóló jelentésből az LGBTQI közösséghez tartozó személyek támogatásának szükségességét. Egy másik felvetésre reagálva megerősítette: nincs problémája azzal, ha erről a közösségről kell beszélnie, egyébként pedig mindenki számára biztosítani kell a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, függetlenül a nemétől és szexuális hovatartozásától.

A Tisza Párt politikusával, Kulja Andrással egyetértve és kérdésére válaszolva Várhelyi Olivér hosszan ecsetelte, hogy a közép-európai régióban a szív- és érrendszeri betegség a vezető halálok, ami az egészségtelen életmód következménye, különösen a férfiak körében, akiknek emiatt is alacsony a várható élettartama. Nem csak a megelőzésre, hanem a testre szabott gyógyításra is ügyelni kell, mondta, utalva az általa javasolt stratégia kidolgozásának a fontosságára.