- Hallgassuk a Népszavát! - 2024. november 7.

A mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva olvasóink meg is hallgathatják a napi lapszám vezető írásait. Mindössze két kattintás, és Szabolcs már olvassa is egymás után a kiválasztott cikkeket. Egy listán pontosan jelezzük a hangfájlban szereplő anyagok címét és kezdési idejét.

Ahogy emelkednek az élelmiszerárak, egyre többen érdeklődnek a természetben ingyen elérhető, ehető termések, vadnövények iránt. Sokan szednek az őszi erdei kirándulások alkalmával például gombát, csakhogy a közösségi oldalakra posztolt „ez ehető?" kérdésektől a fajokat jól ismerőknek is égnek áll a haja. Hát még ha a lelkes gombaszedők ellentétes válaszokat is kapnak! A legkevésbé kockázatos módja a fogyasztásnak, ha a talált kincset a hivatalos piaci gombaszakértővel vizsgáltatjuk be, ahogy lelkiismeretes szerzőnk, Buliczka Tünde Beatrix is tette, egészen abszurd eseményfolyamot indítva el ezzel.