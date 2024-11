- Elkezdődött az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója, Volodimir Zelenszkij, a török elnök és a NATO-főtitkár is megérkezett a Puskás Arénába

Orbán Viktor;csúcstalálkozó;Puskás Aréna;Európai Politikai Közösség;

2024-11-07 11:05:00 CET

„Érkeznek a vendégek a Puskásba. Egész Európa a pályán!” – örvendezett Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt a Facebookon. A kormányfő közösségi oldalán arról is közzétettek egy közvetítést, ahogy a miniszterelnök fogadja a vendégeket.

A csúcstalálkozóra 47 állam- és kormányfő és jelentős nemzetközi szervezetek vezetői kaptak meghívást. Egy nappal később, november 8-án, pénteken szűkül a kör, az EU-tagországok állam- vagy kormányfői tartanak egy informális csúcstalálkozót.

Mások mellett már a helyszínre érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mark Rutte, a NATO főtitkára, Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Aleksandar Vučić szerb elnök, Robert Fico szlovák miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Petteri Orpo finn miniszterelnök is.

Orbán Viktor a TikTokon is megosztott egy bejelentkezést a helyszínről, ebben úgy fogalmaz, ma „a Fradi játszik, de nem ebben a stadionban, hanem Hamburgban. Ebben most mi játszunk, egész Európa a pályán van”.

A hvg.hu megjegyzi, az érkezéseket és az ott elhangzó esetleges nyilatkozatokat csak a kiválasztott hírügynökségek és delegációs sajtósok vehetik fel, köztük van az M1 is. Így azt is a köztévén és Orbán Viktor Facebook-oldalán lehet csak látni, ahogy a miniszterelnök fogadja az érkezőket. Azok az újságírók, akik nem kaptak erre engedélyt, nem léphetnek ki a sajtóteremből, ahol az élő képeket is csak hang nélkül adják. A portál helyszíni információi szerint mindössze néhány meghívott nem jön a találkozóra, köztük van Pedro Sánchez spanyol kormányfő is, aki a hazáját sújtó árvizek miatt mondta le részvételét.

Elsőként a Magyar Hang számolt be arról, hogy Orbán Viktor Irakli Kobahidze grúz miniszterelnököt is meghívta a tanácskozásra. Korábban nagy visszhangot kapott, hogy a magyar kormányfő már azelőtt gratulált szövetségesének, az oroszbarát Grúz Álom pártnak, hogy a grúz hatóságok által véglegesnek nyilvánított eredményt kihirdették volna. Ezt követően pedig Tbiliszibe utazott, miközben a grúz ellenzék utcai tüntetéseken tiltakozott. Nemzetközi választási megfigyelők a grúziai választások kapcsán ugyanis azt állapították meg, hogy a választások előtt és alatt is aggályok merültek fel a választás tisztaságával kapcsolatban.

Az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának helyszíne közelében a grúz választások eredménye miatt tiltakozók is megjelentek:

A delegációk 9:45-től érkeznek a stadionba, és negyed 12-kor nyitott a plenáris ülés. Délután kétoldalú találkozók lesznek, majd Orbán Viktor miniszterelnök este fél hattól tart sajtótájékoztatót albán kollégájával, Edi Ramával, aki a következő EPC-csúcs házigazdája lesz.

Volodimir Zelenszkijt nem hívták meg hivatalos budapesti látogatásra azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára 2022. február 24-én az orosz hadsereg egységei lerohanták Ukrajnát.