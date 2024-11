- A Medián felmérése szerint Magyar Péter ünnepi beszéde is jobban tetszett az emberneknek, mint a kormányfőé

Orbán Viktor;október 23;Magyar Péter;

2024-11-08 07:10:00 CET

Nemcsak a Tisza Párt előzte meg a Fideszt népszerűségben: a Medián friss kutatása szerint Magyar Péter október 23-i beszéde is kedvezőbb fogadtatásra talált a közönség körében, mint Orbán Viktor ünnepi beszéde - derül ki abból a Medián-kutatásból, amely a HVG számára készült.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, ennek a mérésnek korábban az volt az egyik legfontosabb megállapítása, hogy a teljes népességben a Fidesz 32, a Tisza 34 százalékon áll, de a választani tudó biztos szavazók között még ennél is nagyobb a különbség: a kormánypártok 39, Magyar Péter pártja pedig 46 százalékot szerezne egy most vasárnapi választáson

A Medián közvélemény-kutatása a közelmúlt egyik fontos politikai eseményén, az október 23-i nemzeti ünnepen elhangzott beszédek fogadtatását is vizsgálta. Az adatok szerint Orbán Viktor beszédét a megkérdezettek 55%-a, míg Magyar Péterét 48%-uk ismerte. Őket arra kérték, osztályozzák le a beszédeket az iskolai értékeléseknél is használt ötfokozatú skálán. Az Orbán-beszédet 2,8-ra, azaz gyenge/közepesre értékelték, míg Magyar Péter beszédét 3,3-as osztályzattal jutalmazták. Ha a szónoklatokat szavazótáborok szerint vizsgáljuk, az eredmények vegyesebb képet mutatnak. A Tisza Párt szavazói körében Magyar Péter beszéde 4,5-ös értékelést kapott, míg Orbán Viktor szónoklatát mindössze 1,4-re értékelték. Orbán beszéde 2,5-ös, Magyaré pedig 2,8-as osztályzatot kapott a pártnélküliek csoportjában.

Egy biztos: az észak-koreai sztálinista rezsimnek nagyon tetszett a kormányfő beszéde, mivel - mint elsőként hírt adtunk róla - kis fáziskéséssel, de a phenjani külügy elismerően szólt Orbán Viktorról.