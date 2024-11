- Észak-Korea is felfigyelt Orbán Viktorra, Kim Dzsongun diktatúrája a magyar miniszterelnök EU elleni kirohanásait méltatja

Európai Unió;Észak-Korea;Külügyminisztérium;Orbán Viktor;közlemény;szuverenitás;

2024-11-03 09:58:00 CET

Úgy tűnik, a világ legkeményebb diktatúrája, a Kim Dzsongun vezette Észak-Korea kezd példaképként nézni Orbán Viktorra, erről tanúskodik legalábbis az a közlemény, amely szombaton jelent meg a phenjani külügyminisztérium honlapján.

Az észak-koreai diplomácia Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédére figyelt fel, a magyar kormányfőnek az Európai Unió elleni kirohanásait méltatja. E szerint Orbán Viktor aznap világossá tette, hogy megvédi az országa szuverenitását attól az egyre növekvő EU-s nyomástól, és emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Néppárt meg akarja buktatni a kormányát, véget akar vetni a független magyar politikának. Az Európai Unió a saját közigazgatási területeként tekint a tagországaira, a helyénvaló viszont az lenne, hogy tiszteletben tartja a szuverenitásukat. Magyarország nem fél a birodalmi fenyegetésektől és nem is fogja tűrni, hogy bábállammá, brüsszeli vazallussá alacsonyítsák, és elszántan harcol a szabadságáért – mondta az észak-koreaiak szerint a magyar kormányfő.

A phenjani külügyminisztérium elég laza ecsetvonásokkal dolgozott, Orbán Viktor név szerint nem, csak a Magyarország miniszterelnöke megjelöléssel szerepel a közleményben, amely nem szó szerint idéz a beszédből, és arról is hallgat, hogy október 23. Magyarországon a megszálló Szovjetunió elleni 1956-os forradalom évfordulója. .Öt nyelven, koreaiul, angolul, kínaiul, oroszul és spanyolul is kiadták. A hivatalos angol változat így néz ki:

„Stand to Defend Country’s Sovereignty

Prime Minister of Hungary, in a commemorative event, clarified his country’s stand to defend sovereignty of the country in the face of the ever-growing pressure of the European Union.

He said that the European Commission and the Group of the European People’s Party are in a plot to overthrow Hungarian government and end Hungarian independent politics. He mentioned that Brussels does not need to exist as it dictates its will upon EU member states regarding them as its own administrative district and that it is only proper that EU respect the sovereignty of European countries.

Hungary is not afraid of threats from imperialism and will show no tolerance to being reduced to a puppet state and a subject state of Brussels, he said and stressed Hungary’s determination to fight for freedom.”

Mint ismert, Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédében a Magyar Péter felé tett oldalvágásokra használta fel az Európai Uniót. – Tudjuk, hogy megvan a kiszemelt bábkormány. Megvan már a párt, amelyet a nyakunkba akarnak ültetni. Megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére. (...) A tettek pedig magukért beszélnek. Az egész ország láthatta, hogy ki mit csinált az Európai Parlamentben. Mi a magyar érdeket, a magyar szabadságot védtük az Európai Unió birodalmi politikájával szemben. Eközben a magyar ellenzék felajánlotta szolgálatait a birodalomnak – mondta a többi között a magyar miniszterelnök.

Észak-Korea mostanában az interkontinentális ballisztikus rakétákkal végrehajtott kísérleteivel és azzal szerepel a hírekben, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországának az oldalán beszállt az Ukrajna ellen indított háborúba.