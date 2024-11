- Még több állami vagyon kerülhet egyetemi alapítványokhoz

oktatás;alapítványok;egyetemek;Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;Dunaújvárosi Egyetem;modellváltás;vagyonjuttatás;állami ingatlanok;

2024-11-08 05:55:00 CET

További vagyonjutattásban részesülhetnek a “modellváltó” Moholy Nagy Művészeti Egyetemet és a Dunaújvárosi Egyetemet fenntartó alapítványok, az állam újabb ingatlanokat adna át nekik ingyenesen – derült ki egy, a parlamentnek nemrég benyújtott salátatörvény-tervezetből.

Az „Egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról” szóló javaslat szerint a Moholy Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány egy balatonakali, állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelői jogát szerezheti meg ingyenesen, határozatlan időre. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány tulajdonába pedig két, Balatonszemesen található ingatlan kerülhet. A vagyonjuttatás mindkét esetben az alapítványok “közérdekű céljainak megvalósítása” miatt és “közfeladat ellátása érdekében” történhet, miután a törvényjavaslatot megszavazza a parlament.

A balatonszemesi ingatlanok tekintetében azonban van egy megkötés: a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványnak – melynek kuratóriumi elnöke jelenleg Süli János KDNP-s parlamenti képviselő – továbbra is biztosítania kell majd, hogy az ingatlanokat a balassagyarmati székhelyű BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület ingyenesen használhassa.

Az elsősorban focioktatással foglalkozó egyesület elnökhelyettese, Barna János nyíltan a balassagyarmati Fidesz-KDNP-s jelöltek mellett kampányolt a 2019-es önkormányzati választásokon. Egyebek mellett úgy, hogy egy, a jelöltek támogatására buzdító levelet adott át az egyesülethez járó gyerekeknek azzal: azt vigyék haza a szüleiknek. A politikai elköteleződés nem véletlen, hiszen Barna János jelenleg a Nógrád Vármegyei Önkormányzat kormánypárti színekben megválasztott képviselője, alelnöke is.

Az elmúlt években összesen 21 állami egyetemet szerveztek ki közérdekű, de javarészt kormánypárti vagy kormányközeli tagokból álló kuratóriumok által irányított vagyonkezelő alapítványokhoz. Az intézmények már a “modellváltáskor” több állami ingatlanhoz (campusok, kollégiumok, üdülők, lakások, sporttelepek), és részvénycsomagokhoz jutottak hozzá ingyenesen. A vagyonjuttatás később is folytatódott, a Testnevelési Egyetem és az Óbudai Egyetem alapítványai például több tízezer négyzetméternyi ingatlant kaptak a budapesti Római-parton, a Széchenyi István Egyetem alapítványa pedig a győr-péri repülőtér egy részét is megkapta. Az eddigi vagyonjuttatások értékét megbecsülni is nehéz, de az Átlátszó oknyomozó portál szerint ezermilliárdos nagyságrendről lehet beszélni.