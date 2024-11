- Orbán Viktor: Ukrajna vereséget szenvedett a fronton, Amerika ki akar szállni a háborúból

Orbán Viktor;

2024-11-08 07:51:00 CET

Mindenki tudja, hogyha 2020-ban Donald Trump nyert volna az Egyesült Államokban, akkor ez a lidércnyomásos két év, meg sem történt volna, nem lett volna háború, mert lett volna olyan erős vezetője Amerikának, aki kellő időben megkötötte volna a szükséges megállapodásokat - jelentette ki a miniszterelnök az állami rádióban péntek reggel.

A miniszterelnök szerint nyilvánvaló, hogy amennyiben Amerika új elnöke háború helyett békét akar, migráció helyett migránsellenes politikát akar folytatni és gender helyett családvédő politikát akar folytatni, akkor ez nyomot hagy majd a világban. Kijelentette, hogy a fronton katonai vereséget szenvedett Ukrajna, az amerikaiak ki fognak szállni, „egyszerűen nem fogják bátorítani a háborút, nem fogják azt mondani, hogy a háború jó dolog”. Ezt a háborút egyedül Európa nem tudja finanszírozni. Vannak, akik még akarják, akik továbbra is iszonyatos mennyiségű pénzt akarnak küldeni ebbe az egyébként elvesztett háborúba, de nő azoknak a száma, akik csöndben maradnak, pedig korábban hangosak voltak, aztán nő azoknak a száma, akik óvatosan, de fölvetik, hogy talán alkalmazkodni kellene az új helyzethez - magyarázta. Emellett „itt vagyunk mi, akik mindig is ezt mondtuk, és azt mondjuk, hogy na, látjátok, eljött a pillanat, most már hagyjuk a múltat, akárhogy is volt, sürgősen alkalmazkodjunk és váltsunk háborúról békére.”

Éppen ezért lett fontos az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozója. Orbán Viktor köszönetet mondott a budapestieknek, akik „ezt elviselték”, s azt kérte, még fél nap van, ezért kitartást kért. Szintén köszönetet mondott a szervezőknek, éppen ezért azt gondolja, „mindenki, aki ebben részt vett, az sokat tett azért, hogy Magyarországnak az elismertsége, a Magyarország iránti tisztelet a világban jelentősen növekedjen néhány nap alatt.”

Orbán Viktor szerint az ukránok hősiesen harcoltak az elmúlt két évben, éppen ezért ezt nem akarja lekicsinyelni. Beszélt az úgynevezett „békemisszióról is”, amelyről írt egy jelentést az európai miniszterelnökök számára. Szerinte az történik, amit akkor ott előre jelzett, éppen ezért semmi oka nincs egyetlen vezetőnek sem a meglepődésre. "Európa legnagyobb problémája, hogy nem beszélnek azokkal, akikkel beszélni kell. Tehát ha nem mész el Moszkvába, ha nem mész el Kijevbe, ha nem mész el Pekingbe, ha Donald Trumpot nem leendő amerikai elnöknek látod, hanem inkább kritizálod, meg lenézed, meg ellene vagy, akkor hogy fogod összerakni a tervedet a jövőre? Ez az a luxus, amit a politikában nem lehet megengedni" - fejtegette. Jelezte, Magyarországon kívül senki sem készült fel erre a forgatókönyvre.

A miniszterelnök szerint ez ugyan világpolitika, de valójában a magyar háztartásokról van szó. „Közvetlen összefüggés van a világban most zajló nagy változások, meg az emberek zsebében lévő pénz között, a családi költségvetések, meg a következő év gazdasági perspektívái között, a legnagyobb baj pedig a háború. Ha a háború nem lett volna, vagy hamarabb lett volna vége, akkor az infláció sem szaladt volna el olyan magasra, ahova elszaladt, az energiaárak sem lennének ott, ahol, akkor nem lettek volna szankciók, akkor egy csomó kereskedelmi tevékenység és kapcsolat nem szakad meg, és a gazdaságok egész Európában sokkal jobb állapotban lennének” - mondta. Amennyiben a demokraták nyertek volna, akkor Magyarországnak háborús költségvetést kellett volna készítenie, Trump alatt azonban jöhetett a „békeköltségvetés”. Emiatt olyan dolgokat lehet megcsinálni, amire néhány hónappal ezelőtt nem is lehetett gondolni. Példaként megemlítette a Demján Sándor Programot, aminek révén a kisvállalkozók soha nem látott méretű segítséget kapnak. Mindez közvetlenül összefüggést mutat a világpolitikai lehetőségekkel. Ide sorolta az olcsóbb lakhatás irányába tett lépéseket. Semmi túlzás nincs abban, amikor azt mondom, hogy fantasztikus évünk lesz 2025-ben, mert a világban ehhez a feltételek meglettek - összegzett.

Visszakanyarodva az Egyesült Államok és Kína viszonyára: szerinte az ameriaiak jó üzleteket akarnak kötni a kínaiakkal, „nem ki akarják lökni a földről a világűrbe”. Egyben jelezte, nem kicsi a magyar nap, ráadásul látott sok sikeres, hozzánk hasonló mérettel bíró országot, akik csak a saját érdekeiket követve ügyesen barátokat gyűjtöttek a világban, és utána ezt beforgatták gazdasági előnnyé. Az, hogy Magyarországnak ma egy barátja az Egyesült Államok elnöke, ez egy olyan gazdasági lehetőség az ország számára, ami korábban soha nem állt fenn - fűzte hozzá.

Egyben közölte, hogy szerinte jó terveket hoztak 2025-re, amiket végre fognak hajtani, óriási lehetőségek előtt állnak az emberek, „sokkal több lehetőségük lesz, mint az elmúlt két beszorított évben, amikor a háború nyomasztott bennünket.”

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy szellemileg, sem politikailag nincs még fölkészülve Európa, hogy meghozza azokat a döntéseket, amire most szükség van. Úgy véli, szükség van egy új, európai energiszabályozásra, ami nem teszi tönkre sem a vállakozásokat, sem a családokat. Ám ha egy magyar ember összevetné a saját gázszámláját egy nyugati országéval „még akkor is, ha ott többet keresnek, na, akkor szentségelne igazán.”

Szólt az úgynevezett „bírósági aktivizmusról is”. Mint ismertette, van egy olyan lehetősége a bíróknak, hogy egyes jogszabályokat elküldjenek az Európai Unióba, hogy az nem ütközik-e az uniós jogszabályba. „Most Brüsszelben, na ott aztán van egy ilyen federalista (sic!) Európai Egyesült Államokban gondolkodó bírói kultúra, ahol lehetett tudni előre, hogy azt fogják majd mondani, hogy természetesen ezek a jogszabályok ellentétesek az Európai Unió fennálló migrációs szabályaival” - mondta, jelezve, hogy Magyarország ez ellen fellázadt. A bírósági aktivizmus Brüsszelben van, szerinte ott kell válltozást elérni, s amennyiben ez nem sikerül, akkor a többi tagállam nem fogn tudni eredményt elérni a migráció elleni küzdelemben. „Mi azért vagyunk sikeresek, mert föllázadtunk. Tehát mi a lázadás, mi vagyunk a lázadók. Az elit meg ott Brüsszelben próbál bennünket lenyomni. Ezért büntetnek meg, ezért akarnak velünk fizettetni, ezért akarják a szabályainkat megváltoztatni” - fejtegette, egyben jelezve, ezért keresik azokat a magyar politikusokat, akik „a brüsszeli nótát akarják fújni, hogy aztán majd őket kormányra segítve megváltoztassák a magyar szabályokat, úgy, ahogy Brüsszelnek jó. Ebben élünk. Ez a küzdelem, amit folytatunk”, s értékelése szerint ezt sikeresen teszik.

Kitért a nemzeti konzultációra is, mondván, a kormány ereje azon múlik, mennyire állnak mögötte az emberek, „ha kevesen, lásd Németország, akkor bukfenc”. A miniszterlnök közölte, „nem azért tudok lázadni Brüsszelben, és vagyok még mindig életben, mert ügyesen csinálom ezt, tegyük félre, hanem azért, mert mögöttem van, mögöttünk van, a magyar kormány mögött van, az emberek nagy többsége, józan többsége, aki nem akar migrációt, családbarát kormányt akar, aki békét akar, és így tovább.” Megismételte azt a hazugságot, hogy Brüsszelből folyamatosan el akarják töröltetni velünk a családokat leginkább segítő intézkedéseinket. Itt példaként a multicégeket terhelő adókat hoza fel. „Itt zajlik egy csata, az embereknek megvan a maguk élete, valószínűleg nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel minden nap. De jó, ha tudják, hogy ez egy folyamatos csata, mert Brüsszelben olyan politika van, ami ha közvetlenül érvényesülne Magyarországon, akkor minden család rosszul járna. És hogy meg tudjuk védeni magunkat és a családokat, ahhoz meg az kell, hogy ők ott álljanak, fejezzék ki néha egyértelműen, hogy a kormánnyal vannak, mert ezzel erősítenek meg bennünket, hogy ne járjunk úgy, mint Németországban. Egyszer csak hopp, megvan az amerikai választás, és 24 órán belül az eddigi kudarcok következtében szétesik egy kormány. Nahá, úgy nem lehet Brüsszelben küzdeni, ha közben rezeg a föld, vagy remeg a föld a lábad alatt, stabil pozíciókra van szükség, ezt az emberek tudják megadni, ezért fontos a konzultáció, és kérem is a hallgatókat, hogy olvassák el, töltsék ki, küldjék vissza, adjanak ehhez a küzdelemhez elegendő erőt nekünk” - zárta nyilatkozatát Orbán Viktor.