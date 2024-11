- Hatvankét embert letartóztattak az izraeli futballszurkolókat érő amszterdami erőszakhullám után

repülőgép;Benjamin Netanjahu;támadás;szurkolók;Amszterdam;izraeli;Ajax;Maccabi;

2024-11-08 20:14:00 CET

Öt embert kórházban kellett ápolni, 62-t pedig letartóztattak azután, hogy csütörtök este Ajax Amsterdam-Maccabi Tel-Aviv Európa-liga futballkérkőzést követő órákban a holland nagyváros utcáin elszabadult az erőszak, helyiekből szerveződő kis csoportok elkezdtek vadászni az izraeli szurkolókra, akik közül többet megvertek. Az atrocitások miatt The Guardianpéntek délután Amszterdamba Gideon Szár izraeli külügyminiszter egy sugárhajtású repülőgéppel. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök először két katonai repülőt akart küldeni a szurkolókért, de végül feltehetően az izraeli El Al nemzeti légitársasággal viszik haza őket.

Lapunk is beszámolt a történtekről, hogy csütörtök este elszabadult az erőszak a mérkőzés után, de az első hírekkel szemben nem az Ajax és a Maccabi szurkolói között, hanem mérkőzés után, amikor a városi utcákon helyiek vették űzőbe az izraeli szurkolókat az Amszterdam központjában fekvő Dam téren és környékén. Többüket a földre vitték és rúgták, egyet meg is késeltek. Volt, aki KFC-ben és máshol barikádozta el magát. A izraeli nagykövetség X-es közösségi média bejegyzésében az így részletezte a történteket: A tömeg Izrael-ellenes jelszavakat skandált és büszkén osztotta meg videókat az erőszakról a közösségi felületeken – olyan felvételeket, amelyeken ütlegelnek, rugdosnak, sőt autóval igyekeznek elgázolni az izraeli állampolgárokat”.

Összesen 62 embert vettek őrizetbe, köztük kiskorúakat is, pénteken azonban többeket – akiket nem gyanúsítottak fizikai erőszak elkövetésével – elengedtek. Öt embert kórházban kellett ápolni, de pénteken valamennyiüket kiengedték.

A Johan Cruyff Arénából az 5-0-s holland győzelemmel végződő mérkőzés alatt rendbontásról nem érkezett jelentés. Mindkét futballcsapat szurkolói atrocitás nélkül hagyták el a stadiont. Egy rendőrség szóvivő szerint az utcán már mindkét oldalon történt atrocitás, a Maccabi-szurkolók letéptek egy palesztin zászlót, felgyújtották, megrongáltak egy taxit, a közösségi médiában megjelentek felvételek, amelyeken arabellenes rigmusokat hallatszanak, többen az izraeli szurkolókat is fenyegetőnek látták.

Bár korábban felröppentek hírek arról, hogy a helyiek izraeli túszokat is ejtettek, a rendőrség nem tud arról, hogy eltűnt volna valaki. Az NlTimes hírportál azt írta, hogy egy palesztinpárti szervezet még szerdán tüntetni akart, ezt azonban a városvezetés nem engedélyezte. A támadást Femke Halsema Amszterdam polgármestere, az antiszemitizmus „kitöréseként” írta le a vendégszurkolók elleni támadásokat. – Robogóval férfiak járták át a várost, izraeli futballszurkolókat keresve – mondta a városvezető, aki szerint ez felidézi az egykori antiszemita pogromok emlékét.

A helyi beszámolók szerint a város több pontján történtek a támadás, végül a rohamrendőrökavatkozott be többször is az izraeli szurkolók védelmében. Több szemtanú szervezett embervadászatról számolt be, vagyis hogy akit csak megpillantottak sárgában, a Maccabi Tel-Aviv klubszíneiben láttak, arra azonnal ráugrottak. Közösségi médiában terjedő felvételek szerint egy-egy izraeli szurkolót verés közben arra kényszerítettek az arabul megszólaló támadók, hogy azt üvöltse: „Szabad Palesztinát!”.

A 203. november 22-i parlamenti választáson győztes Szabadságpárt (PVV) vezetője, Geert Wilders is megszólalt az incidenst követően: – Szégyen, hogy ilyen történhet Hollandiában. Teljesen elfogadhatatlan – fogalmazott a filoszemitaként ismert bevándorlás- és iszlámellenes politikus, aki szerint a holland hatóságok nem léptek fel kellő eréllyel az antiszemita pogrom résztvevőivel szemben.

Benjamin Netanjahu péntek reggel beszélt Dick Schoof holland miniszterelnökkel, és a hollandiai zsidó közösség biztonságának fokozott biztosítását kérte tőle. Dick Schoof az X-en közzétett üzenetében elfogadhatatlannak nevezte az esetet, maga is „antiszemita zavargásoknak” nevezve azt. Hozzátette, a rendet sikerült a visszaállítani a holland fővárosban, és arról biztosította Benjamin Netanjahut, hogy az elkövetőket meg fogják találni és eljárást fognak ellenük indítani. Az izraeli szurkolókat érő erőszak ellen európai uniós vezetők is szót emeltek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője leszögezte: nincs helye Európában az antiszemitizmusnak, Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke pedig a tolerancia, a tisztelet és az uniós állampolgárok biztonságának fontosságát hangsúlyozta a budapesti informális EU-csúcson, ahol vendéglátóként Orbán Viktor is elítélte az izraeli szurkolókat érő támadást.