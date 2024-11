- Varjúsimogató: ahol a félelem mosollyá szelídül

önkéntesek;madármentés;varjak;

2024-11-09 18:55:00 CET

Még a nyár végén, amikor hétvégente a pesti alsó rakpartot a gyalogosok vehették birtokba, a Viadukt bár sarkánál, egy asztal körül több ember nézelődött. Az asztalon két varjú állt, körülöttük emberek, akik beszélgettek, és csodálták a fekete tollazatú szárnyasokat. Amikor az asztalhoz értem, az egyik varjútartó srác éppen pakolta össze a cókmókját és a varjút, akit nemes egyszerűséggel Madárnak nevezett el. Viszont Pintér Attila, a varjúsimogatás főszervezője és Veres Dorottya önkéntes varjúsegítő készségesen állt az érdeklődők rendelkezésére.

Attila elmesélte, hogy a varjúsimogatás ötlete onnan indult, hogy a XIII. kerületben a szaporodó feljelentések miatt varjúbefogókat, úgynevezett Larsen-csapdákat tettek ki, hogy élve fogják be az állatokat. Amikor Attila megkereste a kerületi tisztviselőt, a hivatalnok elmondta, hogy több megkeresést kaptak azzal kapcsolatban, hogy a madarak emberekre támadtak, és egyesek már attól féltek, hogy valakinek kivájják a szemét a szárnyasok. Ekkor határozott úgy a kerület, hogy csapdákkal orvosolják a problémát. Attila kerületi lakosként nem nézte jó szemmel, hogy a szárnyasokat így fogják be. Egy percig sem gondolta, hogy a varjak vadállatok lennének, és örömükben támadnak emberekre.

Nem akartak bántani

Amikor ezek az esetek történtek, a varjak éppen a fészkelési időszak végén jártak. Érdemes tudni, hogy a varjak fészekhagyók, vagyis a fiókák kirepülnek valahogy a fészekből, de utána a földön randalíroznak, amíg nem erősödik meg a szárnyuk kellően, hogy vissza tudjanak repülni a biztonságot nyújtó fészekbe.

Ilyenkor a szülők kellő távolságból figyelik a csemetéjüket, és ha az ember feléjük közelít, netán meg akarja fogni a kicsinyüket, akkor hangos rikácsolásba kezdenek, és ha ez nem segít, fizikálisan is megpróbálják el­ijeszteni a fiókára leselkedő veszélyt.

Ugyanis félelmet szeretnének kelteni, nem pedig bántani.

Az eset kapcsán Attila pár emberrel összefogott, és felvette a kapcsolatot Veres Dorottyával is, aki már régóta ment madarakat, de a Varjúház is segítségükre volt. Petíciót írtak, több mint kétszáz aláírás összegyűlt, majd Attila szervezett egy tüntetést annak érdekében, hogy a csapdákat távolítsák el a kerületből. Már megvolt a tüntetés helyszíne és időpontja, viszont a csapdákat az esemény előtt két nappal eltávolították a kerületből. Ekkor Attila úgy gondolta, hogy az eseményt ennek ellenére megtartják, csak nem tüntetés lesz, hanem varjúsimogatás. Így az emberek közelebbről megismerhetik ezeket az ébenfekete tollú, szerethető szárnyasokat. Sokan azt sem tudják, hogy vannak emberek, akik segítenek a bajba jutott madarakon, de ők úgy gondolják, hogy nekik is joguk van az élethez.