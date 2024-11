Fővárosi Ítélőtábla;végrehajtás;párbeszéd;Origo;Jámbor András;

Végrehajtási eljárást kezdeményezett az Origo ellen Jámbor András, Józsefváros és Ferencváros szikrás országgyűlési képviselője, miután a kormánylap a jogerős ítélet ellenére sem tette közzé azt a helyreigazítást, amelyre a bíróság kötelezte – írja a Párbeszéd vasárnapi közlése alapján a Telex.

Jámbor azután indított pert az Origo ellen, hogy az az elmúlt másfél évben több cikkében is azt állította, a Szikra Mozgalom tagjai pedofil bűncselekményeket követtek el, pedofil bűnözőket fedeznek. Az egyik cikk Jámbor Andrást is bűnrészesnek nevezte pedofil bűncselekményben. Jámbor októberben másodfokon is megnyerte az emiatt indított sajtó-helyreigazítási pert, az Origo azonban azóta nem volt hajlandó eleget tenni a Fővárosi Ítélőtábla határozatának.

„Most meglátjuk, hogy a végrehajtók a Fidesz-elittel szemben is eljárnak-e törvényesen, ha már a bajbajutottakkal szemben sokszor még törvénytelen és igazságtalan ügyeket is végigvisznek” – kommentálta az ügyet Jámbor András.

Mint megírtuk, a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú döntése kimondta, az Origo valótlanul állította, hogy Jámbor Andrásnak pedofilbotránya volt, hogy pedofil bűncselekményt követett el, hogy ilyen bűnözőket fedez és hogy bűnrészes pedofil bűncselekményben. Emiatt a portálnak helyreigazítást kell közölnie a 75 ezer forint perköltség és 84 ezer forint illeték kifizetése mellett.