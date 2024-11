- Óvatosak az AfD betiltásával

Németország;zöldek;betiltás;Mecklenburg-Elő-Pomeránia;Alternatíva Németországért;

2024-11-11 19:50:00 CET

Továbbra sem került le teljesen a napirendről a jobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) párt betiltása Németországban. S bár újra és újra kiderül, hogy egyes tagjai államellenes szervezkedésben is részt vettek, a kérdés azonban megosztja a pártokat. Egy ilyen lépés ugyanis számos veszéllyel járhatna, s kontraproduktív lehet, hiszen Berlint az a vád érheti, hogy nem tiszteli a demokráciát. A téma mindenesetre ismét különösen fontos lett a kormányválság miatt esedékes előrehozott választás előtt. Egy médiajelentés szerint a zöld képviselők egy csoportja úgy véli, alaposabban meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán lehetséges lenne-e az AfD betiltása. A „Spiegel” információi szerint indítványt akarnak benyújtani, hogy először szakértőket bízzanak meg egy vizsgálat elvégzésével. A lap szerint a szövetségi kormánynak ehhez minden releváns információt rendelkezésre kellene bocsátania Az indítvány előterjesztői Renate Künast és Lukas Benner Bundestag-képviselők, valamint Irene Mihalic, a Bundestag parlamenti frakciójának parlamenti igazgatója - írja a lap, hozzátéve, hogy a tervezett beadvány egy olyan indítvány ellen irányul, amelyet már benyújtott egy Marco Wanderwitz volt keletnémet biztos vezette csoport azzal, hogy a lehető leggyorsabban be akarja nyújtani a szövetségi alkotmánybírósághoz a betiltási kérelmet. „Először meg kell néznünk a bizonyítékokat, és meg kell győződnünk arról, hogy egy betiltási indítvány életképes” – jelentette ki Künast a Der Spiegelnek. Ez azonban időbe telik, s lehet, hogy a jelenlegi törvényhozási időszakban nem lesz megvalósítható, tette hozzá.

A hétvégén Mecklenburg-Elő-Pomerániában néhány száz fős demonstrációt tartottak az AfD betiltásáért. Az úgynevezett "Wismar mindenkinek" nevű szövetség megmozdulásának mottója a következő volt: "Egy gyűlölet és agitáció nélküli Wismarra - az AfD betiltási eljárásáért most". A rendőrség szerint mintegy 250 ember vett részt a tüntetésen. Köztük van Wismar városának polgármestere, a szociáldemokrata Thomas Beyer. "Szándékosan választottuk időpontnak november 9-ét" – mondták a szervezők. „Ugyanis 35 évvel ezelőtt ezen a napon nemcsak a két német állam közötti fal omlott le, hanem 86 évvel ezelőtt az emberiség falának többi része is: az NSDAP vezetése által a zsidó lakosság ellen szervezett pogrom éjszakája volt ez." Maga az AfD is felbukkant a tüntetés helyszínén, egy információs standdal képviseltette magát. A rendőrség szerint nem történt incidens.