Merkel veresége - Megelőzte pártját a szélsőjobboldal

Angela Merkel 2005 óta tartó kancellárságának egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el vasárnap: a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban megrendezett választáson ugyanis pártja, a kereszténydemokrata CDU csak a harmadik helyre szorult a szociáldemokrata SPD, továbbá a jobboldali radikális Alternatíva mögött (AfD). A Spiegel internetes kiadásán olyan vélemény is napvilágot látott, amely szerint ez már a vég kezdete lehet Merkel számára.