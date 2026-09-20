Mecklenburg–Elő-Pomerániában az utolsó ZDF-mérés 37–36-os SPD-előnyt mutat az AfD előtt, miközben a CDU hat százalékra süllyedt; Berlinben a Balpárt áll az élen. A szavazás a német kancellár számára súlyos politikai próba, a kereszténydemokraták gyenge szereplése az ő helyzetét is megpecsételheti.
A kancellár központosítottabb járványügyi szabályozást szeretne. Egyes tartományok támogatják, de mások bírálják a kancellárt.
Önkritikusan nyilatkozott a német parlamentben Angela Merkel kancellár. Három nappal a pártja, a kereszténydemokrata CDU szempontjából gyászosan végződött Mecklenburg-Elő-Pomerániában megrendezett választást követően a Bundestagban azt is hozzátette, semmi értelme a sárdobálásnak, s továbbra is higgadt hangnemre kell törekedni a parlamentben függetlenül az euroszkeptikus Alternatíva térnyerésétől.
Angela Merkel 2005 óta tartó kancellárságának egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el vasárnap: a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban megrendezett választáson ugyanis pártja, a kereszténydemokrata CDU csak a harmadik helyre szorult a szociáldemokrata SPD, továbbá a jobboldali radikális Alternatíva mögött (AfD). A Spiegel internetes kiadásán olyan vélemény is napvilágot látott, amely szerint ez már a vég kezdete lehet Merkel számára.