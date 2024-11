- Gyűjtés a filmtörténet leghíresebb piros cipellőjéért

Judy Garland;Óz, a csodák csodája;

2024-11-12 08:45:00 CET

A híres lábbelit 2005-ben lopták el az emlékmúzeumból, Terry Jon Martin tulajdonította el, miután betörte az intézmény egyik ablakát és összetört egy vitrint. A bűnöző soha nem látta az Óz, a csodák csodáját, és nem volt tisztában a cipők kulturális jelentőségével – derült ki a Martin ügyvédje által benyújtott bírósági beadványból. A piros cipellőre 1 millió dolláros biztosítás volt kötve, és az ügyvéd szerint ez arra késztette Martint, hogy feltételezze, a lábbeli valódi drágaköveket tartalmaz. Miután kiderült, hogy csak piros flitterek díszítik, Martin továbbadta a cipőt egy társának.

Az FBI 2018-ban találta meg az ellopott cipellőcskéket, a minnesotai intézmény most igyekszik visszahozni azokat Garland szülővárosába azzal, hogy elegendő pénzt gyűjt, hogy megvásárolhassa az FBI által 3,5 millió dollárra becsült lábbelit, amikor azt decemberben árverezik. Amikor a Judy Garland Múzeum 2005-ben kiállította a cipőket, az Michael Shaw gyűjtő 10 hetes kölcsönadásának volt köszönhető, amikor ellopták őket, Shaw 10 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a visszaszolgáltatásukért. Miután az FBI visszaszerezte a filmes ereklyét, Shaw a Heritage Auctions-nek adta át. Az aukciósház nemzetközi turnéra vitte azt, többek között New Yorkban, Londonban és Tokióban is kiállították, most online árverésre bocsátották. „Otthonra van szükségük, így talán mi lehetünk az otthonuk” - mondta Janie Heitz, a múzeum ügyvezető igazgatója a Washington Postnak, hozzátéve, hogy mindez nagyszerű hollywoodi happy end lenne. Heitz nem árulta el, hogy a múzeum eddig mennyit gyűjtött a papucsok megszerzéséhez, az állami törvényhozók százezer dolláros támogatást nyújtottak. A minnesotai múzeum honlapján visszaszámláló is jelzi, mennyi idő van hátra a jeles aukcióig.