- Komjáthi Imre: A szegfű nem hervadt el

politika;MSZP;ellenzék;Magyarország;Komjáthi Imre;szegfű;

2024-11-12 05:45:00 CET

A parlamentben, amikor kijelentette, hogy már a román gazdaság is megelőzött bennünket, Orbán Viktor azzal vágott vissza: azok, akik így gondolkodnak, költözzenek Romániába. Válaszközleményében úgy reagált, hogy a miniszterelnöknek akkor Moszkvában vagy Phenjanban lenne a helye. Netán a szocialisták új stílusából kaphattunk ízelítőt?

Szoktam keményen fogalmazni, ami a szívemen, az a számon. Megtanultam, hogy szív nélkül lehet ugyan politizálni, csak nem érdemes. A miniszterelnök részéről nem látok fogadókészséget a párbeszédre. Néhány hónapja Orbán Viktor azt mondta, hogy le kell folytatni a szakpolitikai vitákat. Közben pedig, amikor szakpolitikai vitát kezdeményezek a parlamentben, a fideszesek rendre azzal jönnek, hogy mi volt 2010 előtt, Gyurcsány idejében. Az említett felszólalásomban alapvetően arra szerettem volna rámutatni, hogy milyen érdekeknek fekszik le a miniszterelnök. Mindenféle kommunista diktátorokkal kokettál. Az úgynevezett keleti nyitás azt jelenti, hogy az olcsó munkaerővel csábítják ide az ázsiai befektetőket, meg azzal az ígérettel, hogy Magyarországon nincsenek szakszervezetek, és nem is lesznek, mert a kormány gondoskodik arról, hogy ne legyenek. Többször idéztem már Parragh Lászlót, aki még az iparkamara elnökeként közölte, hogy az olcsó munkaerő a versenyképesség motorja. A munkaerő nem feltétlenül attól olcsó, hogy valaki keveset keres, hanem attól, hogy a cégeknek nem kell annyit költeniük munkaegészségügyre és munkavédelemre, a külföldi nagytőkének elnézik, hogy még a kevés meglévő szabályt sem tartja be.

A vereséget hozó 2022-es parlamenti választás után lett az MSZP társelnöke. Hiába remélt jó eredményt attól, hogy idén nyáron a DK-val és a Párbeszéddel közös listán indulnak az EP-választáson, annak is kudarc lett vége. Most egyedül vezeti azt a szocialista pártot, amelynek alig kimutatható a támogatottsága. Ön fogja feladni az MSZP-nek az utolsó kenetet?

Semmiképpen sem. Elkezdtük a munkát, a még mindig létező hálózatunk megerősítését, a felkészülést arra, hogy a 2026-os parlamenti választáson mind a 106 egyéni választókerületben legyen jelöltünk. Reményt kell adnunk azoknak az embereknek, akik nem akarnak se a Fideszre, se Magyar Péterre, se Gyurcsány Ferencre szavazni, de baloldalinak vallják magukat.

Eltökélt szándéka az MSZP-nek, hogy az összes választókerületben saját jelöltet indít?

Igen, eltökélt szándékunk.

A Tisza Párt gyengítésén túl ennek mi értelme?

Jelen pillanatban a Tisza Pártot nem véletlenül nevezik ellenzékgyilkosnak, hisz az ellenzéktől, és nem a Fidesztől viszi el a szavazókat. Mi nem veszélyeztetjük a kormányváltást, nekünk továbbra is a kormányváltás a célunk. Pontosabban: a kormányváltás csak eszköz. A cél a rendszerváltás. Az MSZP-nek nemcsak a kormány leváltása fontos, hanem az is, hogy mi lesz másnap. Ha három jobboldali párt marad – a Fidesz és a Mi Hazánk mellett ide sorolom a Tisza Pártot is –, akkor hol van a baloldali gondolkodás?

Jó, de ilyen alapon a DK is saját jelöltekkel indul majd, és ki tudja, még kicsoda.

2026 messze van. Nem fogjuk újra elkövetni azt a hibát, hogy a választásig csak az összefogásról beszélünk. Végre-valahára karakteresen meg akarjuk mutatni, hogy az MSZP milyen politikát folytat, kiket képvisel, milyen ügyekkel foglalkozik. Nem szeretnénk feloldódni az összefogásban. Ha majd eljutunk oda, akkor kiderül, hogy kialakul-e koordináció más pártokkal, vagy sem. Megtörténhet, hogy megvalósul a baloldali kiegyezés, és létrejön valamifajta ernyőszervezetként az egyesült baloldal, amely biztosítja, hogy a szakszervezeteknek, a lecsúszó középosztálynak, a panelben lakóknak is legyen politikai képviselete. Jelenleg azonban a választókra koncentrálunk, és nem szövetségkötésben gondolkodunk.

Ebben a képletben hol a helye a Tisza Pártnak?

Ha a Tisza Párt senkivel se hajlandó együttműködni, akkor abból szerintem megint Fidesz-győzelem lesz. Nagyon várom már, hogy lássam, kik a Tisza egyéni jelöltjei. Én például el fogok indulni Borsod 4-ben, a kazincbarcikai körzetben, de arról semmit nem tudok, hogy a Tisza Párt kit akar jelölni. Januárban parlamenti időközi választást tartanak Tolna megyében, az MSZP saját jelöltet állít. Meglepett, hogy a Tisza Párt viszont senkit nem indít. Nem az lenne a természetes, hogy egy párt – ha valóban erős, és olyan magabiztos vezetője van, mint Magyar Péter – meg akarja mérettetni magát egy választáson?

A korrupcióval vádolt politikusaik közül Molnár Zsolt pártigazgató lemondott, Horváth Csaba volt zuglói polgármester visszavonult a közélettől, Tóth Csaba leköszönt a zuglói alapszervezet éléről, a letartóztatásban lévő Czeglédy Gergő a III. kerületben visszaadta mandátumát. Pártelnökként mekkora szerepet játszott a távozásukban?

Kétségtelenül volt szerepem ebben, de azt fontosnak tartom, hogy megfelelő időben és megfelelő helyen foglalkozzunk az ilyen esetekkel. Értem, hogy kívülről is van érdeklődés, a hasonló ügyeket azonban először a párton belül kell megbeszélni. Azt hiszem, kellő politikai érzékkel tudtam megoldani, hogy ne erről szóljanak a hírek és ne az MSZP belső dolgaival legyen tele sajtó, mégis levakarhassuk magunkról a korrupció bélyegét.

És mi a helyzet a szintén megvádolt Baja Ferenccel?

Úgy fogalmaznék, hogy ez a folyamat még nem ért véget. A párt belső szolidaritását fenntartva azt a bizonyos bélyeget még vakargatni kell.

Az MSZP-t régóta körbelengi a gyanú, hogy a pártban fideszes beépített emberek mozgolódnak. Van konkrét tudása erről?

Nincs. Valaki számára úgy tűnik, hogy segít minket a Fidesz? Komoly konfliktusaink és csörtéink vannak a kormánnyal, szóval, nem is látom jelét annak, hogy nálunk „beépített emberek” lennének. Akik pedig voltak, már nincsenek a pártban.

Tehát voltak?

Akadtak erre utaló jelek, de azok, akikkel kapcsolatban kialakult ilyen érzet, már kívül vannak. Nem kellett kiszorítani senkit. Ha felmerül valamilyen gyanú, akkor működésbe lép a párt belső immunrendszere.

Többször szóba került már, hogy a szocialista pártnak nevet és szimbólumot kellene változtatnia. Mit szól az ötlethez?

Személy szerint én is ragaszkodom, a párttagok is ragaszkodnak a párt elnevezéséhez és szimbólumához. A tisztújító kongresszusunkon induló egyik elnökjelölt eljátszott a gondolattal, hogy a szimbólumot esetleg meg kellene változtatni, de olyan ellenállásba ütközött, hogy még a pályázatába sem írta bele. A szegfű nem hervadt el.