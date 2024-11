- Karácsony Gergely: A Fidesz fővárosi frakcióvezetője úgy jelentette be a Diákváros megépítését, hogy arról a főváros már 2019-ben megállapodott a kormánnyal

Fidesz;Karácsony Gergely;Baranyi Krisztina;Szentkirályi Alexandra;Diákváros;

2024-11-11 20:43:00 CET

Ez vegytiszta cinizmus, vagy ez már a kormány és a Fidesz beismerő vallomása? Esetleg számíthatunk arra is, hogy három évnyi sunyiság és kicsinyesség után még elnézést is kérnek a budapestiektől? – tette fel a kérdéseket hétfő esti Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester arra reagált, amiről lapunk is beszámolt, hogy Szentkirályi Alexandra fideszes fővárosi frakcióvezető szintén a Facebookon bejelentette, döntött a kormány, megépül a Diákváros, és erről már egyeztetett is Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszterrel.

– Ez az a Diákváros, amiről már 2019-ben(!) megállapodtunk a kormánnyal az atlétikai vb-ről is szóló egyezségben – emlékeztetett Karácsony Gergely, felidézve, hogy ennek am helyére, a IX. kerületbe álmodta meg a kormány a kínai Fudan egyetemet, ezért küzdöttek Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel közösen, és egyebek mellett kezdeményeztek népszavazást, és amiért budapestiek tízezrei mentek utcára már 2021-ben, és „ami már épülhetne, ha nem hazudozzák végig az elmúlt 3 évet”.

– De úgy látszik, tényleg fogy a levegő, ami komoly felismerésekhez vezet. Például arra, hogy lakhatási válság van a városban. Mindig mondtam: van értelme, ha a budapestiek kiállnak magukért. Beletelt három évbe, de ezek szerint épülhet végre a Diákváros. Helyes. Egy dolog hiányzik: egy hangos bocsánatkérés. De tudják mit, én ettől is szívesen eltekintek, ha mihamarabb megszületik egy másik fel- és beismerés is: Rákosrendezőn se az eszement luxus felhőkarcolókat, hanem megfizethető lakásokat és közparkot kell építeni. Tőlem fotózkodhat a Fidesz frakcióvezetője ez ügyben bárhány miniszterrel, csak ne kelljen már erre is elvesztegetni három évet – tette hozzá Karácsony Gergely.