- Szentkirályi Alexandra szerint a kormány döntött, épül a Diákváros Budapesten

2024-11-11 15:23:00 CET

A kormánynál nyitott ajtókat döngetünk, így a budapesti Fidesz-frakció javaslatával egybecsengően a kormány döntött: Diákváros épül Budapesten – jelentette be hétfőn Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. A júniusi önkormányzati választáson eredetileg kormánypárti főpolgármester-jelöltként indult, de sikertelen kampánya miatt Vitézy Dávid javára visszalépett volt kormányszóvivő, most frakcióvezetőként aktivizálta magát. Közölte: a kormánydöntés 12 ezer kollégiumi férőhelyről szól.

Ugyan korábban Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere volt az élharcosa, hogy a kormány által elképzelt IX. kerületi területre ne a kínai Fudan egyetem, hanem a Diákváros épüljön meg 12 ezres férőhellyel, és még népszavazást is kezdeményeztek, a kínai intézmény megvalósításának az ötlete egy ideje elhalt. A kabinet ugyanakkor a Diákváros ügyében sem lépett.

– A budapesti lakhatási válság leginkább azoknak a fiataloknak, diákoknak okoz gondot, akik az egyetemi évek alatt nem jutnak kollégiumhoz. Nekik havonta százezres kiadást jelent a lakhatás miközben még tanulnak. Semmittevés és kollégiumok kiárusítása helyett, mi azt mondjuk, hogy a kormányzattal összefogva új és jobb minőségű kollégiumokra van szükség Budapesten – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, aki posztja mellé kitett képek szerint az ügyben Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel egyeztetett azután, hogy a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén közölte, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett a dél-pesti rozsdaövezetben létesítendő Diákvárosról.

Úgy tűnik, hogy a fideszes fővárosi frakcióvezető, aki választási kampányában leginkább Karácsony Gergely főpolgármester városvezetői képességeit vonta kétségbe, most kormánypárti megoldóemberként aktivizálta magát, mert egy másik posztban arról is írt: „Itt vannak az első fagyok, a budapesti hajléktalanhelyzetet is mielőbb kezelni kell.” – A hetet Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral indítottuk képviselőtársaimmal. Erről és több más budapesti szociális ügyről is egyeztettünk – tette hozzá Szentkirályi Alexandra, aki a 2014 és 2019 közötti ciklusban főpolgármester-helyettes volt, amikor a fagyok beálltával jórészt rendészeti eszközökkel, a fedél nélküliek kriminalizásával „kezelték” a helyzetet.