- Polt Péter szerint felderítési szakban van Deutsch Péter régóta húzódó 260 millió forintos szerződésének ügye

2024-11-12 13:31:00 CET

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztályán felderítési szakban van folyamatban a nyomozás, ezért az ügyre vonatkozó további tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik – írta 2024. november 12-én, kedden kelt, az ügyészségi portálon olvasható válaszában Polt Péter legfőbb ügyész Vadai Ágnesnek.

A DK-országgyűlési képviselője az iránt érdeklődött:

„Mire jutott végül a nyomozó hatóság a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőcégének volt vezetője, Deutsch Péter által – az utolsó munkanapján – megkötött 260 milliós szerződés ügyében?”

Lapunk is rendre beszámolt Deutsch Péter (A fideszes EP-képviselő Deutsch Tamás testvére) egykori válogatott magasugró ügyeiről. A tavalyi atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Atlétikai Nonprofit Zrt. egykori vezetője 2023 novemberében még azzal szerepelt a hírekben, hogy az Integritás Hatóság fellépése nyomán a Budai Központi Kerületi Bíróság a nyomozás folytatására kötelezte a rendőrséget a 260 millió forintos, versenybírók képzéséről szóló szerződés miatt, amelyet közbeszerzési eljárás nélkül ő kötött a Magyar Atlétikai Szövetséggel (MASZ) a Budapest 2023 Atlétikai Nonprofit Zrt. élén töltött utolsó munkanapján.

Deutsch Péter, aki időközben a MASZ vezérigazgatója lett, emellett az MTK elnökségi tagja, s nyomozás ide, nyomozás oda, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter javaslatára idén augusztus 20-án lovagkereszttel tüntették ki. Októberben azonban arra is fény derült – ugyancsak Vadai Ágnes írásbeli kérdésére –, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja azokat a szerződéseket, amelyeket a MASZ kötött a Track and Race Kft.-vel. Arról a Telex írt, hogy a vezérigazgató egy cégén keresztül tulajdonosa a Track and Race Kft.-nek is. A cég másik tulajdonosa és ügyvezetője egyébként Deutsch Péter fia, Deutsch Balázs. A lap bíróságon perelte ki a MASZ szakmai programjának, a Zsivótzky Gyula Programnak a teljes dokumentációját. Ebből derült ki, hogy a MASZ többször is a Track and Race Kft.-t bízta meg atlétikai versenyek szervezésével, melyekre a lap forrásai szerint indokolatlanul sokat (366 millió forintot) költöttek.