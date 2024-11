- Magasra tör a 2024-es Booker-díj győztes

Man Booker-díj;Samantha Harvey;

2024-11-13 12:06:00 CET

Kedd este varázslatos Temze-parti helyszínen, az egykor piac, ma már rendezvényközpont Old Billingsgate-ben került sor az 55 éves múltra visszatekintő Booker-díj idei győztesének kihirdetésére. A versenyben az Egyesült Királyságban élő írókon kívül a Brit Nemzetközösség, az Egyesült Államok, az Ír Köztársaság, sőt bármely más ország angolul publikáló és a szigetországban megjelent könyv szerzői részt vehetnek. Idei érdekesség volt a nők dominanciája, az öt országból érkezett hat esélyes között mindössze egy férfi szerepelt. Holland író először reménykedhetett az 50 ezer fontos díjban, ausztrál könyv tíz éve először jutott el a kitüntetés küszöbére, míg ketten már korábban is szerepeltek a döntőben, igaz, ahogy ezúttal is, eredménytelenül. A zsűri elnöke az íróként és keramikusként egyaránt kiváló Edmund de Waal volt, akinek A borostyánszemű nyúl - Az elrejtett örökség című regénye Magyarországon is sikert aratott.

A győztest, Samantha Harveyt, a rövid lista egyetlen brit tagját, egyben 2020 óta az első nőt, a zsűri egyhangúan ítélte meg a legjobbnak az Orbital című könyvéért, amit a zsűrielnök „szépséges, csodálatos regénynek” nevezett. Harvey korábbi művei közül a Nyugati szél magyarul is napvilágot látott. A 49 éves, társával egy délnyugat-angliai faluban élő író képzeletben a sztratoszférába merészkedve a Nemzetközi Űrállomáson töltött el egy napot, tizenhat napfelkeltét és tizenhat naplementét átélve és papírra vetve. A rövidlistára felkerült legrövidebb, mindössze 160 oldalas művet Harvey, aki 2009-es bemutatkozó regénye, annak idején Booker-hosszúlistás Wilderness megjelenése óta nemzetközi ismertségnek örvend, a koronavírus-járvány idején kezdte írni, amikor visszavonultságában órákon át követte a YouTube-on az International Space Station-ről közvetített élő adást. A The Times idézi a győztest, aki az állítása szerint olyan könyvet akart írni, melynek több köze van a vizuális művészethez, videóhoz vagy festményhez, mint a regény műfajához.

Edmund de Waal a zsűri nevében elmondta, feltett szándékuk volt azt a regényt kiválasztani, amelyik „egyértelmű üzenetet” küld a világnak, hogy ezt el kell olvasni, ez meg fogja változtatni az életedet, új élménnyel fog gazdagítani. Miközben együttesen ismételten megkerüljük a földet, a rendkívüli élességű, nem pusztán lírai nyelvezet is elbűvöl. Harvey különösként, újdonságként állítja be nekünk a világot, elgondolkodásra késztet a sérültsége miatt, és mindez mély nyomokat hagy bennünk.

Samantha Harvey még a hétvégén kifogásolta, hogy nincs elég brit irodalmi díj, ami felhívná a figyelmet az írókra és lökést adna az értékesítésnek. Ő maga nem panaszkodhat, mert az Orbital már eddig is közel 30 ezer példányban kelt el, de állítását igazolja, hogy a tavalyi díjazott, a Dublinban élő ír Paul Lynch a díjának átvétele óta félmillió példányt adott el a művéből, a Prophet Songból.