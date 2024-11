- Beindul a lengyel elnökválasztási kampány

Lengyelország;elnökválasztás;Donald Tusk;pártok;előválasztás;Radoslaw Sikorski;Rafal Trzaskowski;Polgári Koalíció;

2024-11-14 08:45:00 CET

Szűkszavú tájékoztatón jelentette be a lengyel miniszterelnök: még ebben a hónapban előválasztást tartanak, amelyen a legerősebb kormányerőhöz tartozó pártok tagjai döntik majd el, ki induljon jövő májusban nevükben az államfői posztért. A lengyel kormánykoalíció főszereplője a Polgári Koalíció (KO) maga is pártszövetség. Központjában a Tusk által alapított jobboldali-liberális Polgári Platform (PO) van, ez a párt az Európai Néppárt tagja. Az évek folyamán több újabban alakult kis párt társult a PO-hoz. Ezek a liberális, üzleti körökhöz kapcsolódó Nowoczesna.pl (Modern Lengyelország) párt, a Zöldek balközép környezetvédő pártja, és az inkább szociálliberális színezetű és feminista politikusokat tömörítő Lengyel Kezdeményezés. Együtt alkotják a Polgári Koalíciót. Az előválasztáson két politikus, Rafal Trzaskowski varsói polgármester és Radoslaw Sikorski külügyminiszter indul – mondta Donald Tusk.

A miniszterelnök jelezte, pártja nem fogad be újabb jelentkezőket az előválasztási versengésbe. Méltatta a két politikust, s kifejtette: lovagias előválasztási küzdelemre számít, ahol a jelöltek nem támadják egymást. Az előválasztást elektronikus úton bonyolítják le, feltehetően november 23-án. Addig – jelezte – elkészül a KO által megrendelt átfogó közvélemény-kutatás, amely felméri a jelöltek esélyeit a májusi választás első majd második fordulójában, s ezt a szavazók rendelkezésére bocsátják. (Eddig is készültek ilyen kutatások, ezeket feltehetően a varsói polgármester környezetéből rendelték. A legtöbb esélyt ezek Rafal Trzaskowskinak adták a második fordulóban.)

A pártokon belüli előválasztás nem példa nélküli Lengyelországban. 2010-ben Bronislaw Komorowski egy ilyen szavazás nyomán lett a PO elnökjelöltje, s a posztért akkor is indult Radek Sikorski. Azzal, hogy Tusk bejelentette, pártja hivatalosan is elkezdte az államfőjelölt kiválasztását, magához ragadta a kezdeményezést a politikai nyilvánosságban. Eddig a média azt latolgatta főleg, hogy a jobboldali ellenzék – azaz a Jog és Igazságosság (PiS) párt milyen taktikát választ, kit jelöl a posztra. A liberálisok most egyértelműen elfoglalták a médiateret, jelöltjeik nem csak a központban, de kampánykörútjuk során az egész országban ismertséget szerezhetnek. Egyébként ez a csendes vetélkedés hetek óta tartott. Trzaskowski főleg a liberális vezetésű önkormányzatok találkozóin szerepelt, Sikorski külpolitikai, biztonságpolitikai fórumokat tartott. Kirajzolódott az is, hogy mivel kívánják megkülönböztetni magukat. A varsói polgármester – miközben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a nagyvárosi közegben hangsúlyozza a maga liberális programját, kiálljon az abortusztilalmi törvény megszüntetéséért, a női jogokért, vagy a törvényesített élettársi kapcsolatért –, a vidéki gyűléseken erősen bírálja az EU mezőgazdasági politikáját, s támadja az ellenőrizetlen agrárimportot. A Trzaskowski-kampány emberei Donald Trump győzelméből is arra következtetnek, hogy a varsói polgármester a jobb választás. Arra hivatkoznak, hogy az amerikai republikánus körökből érkező jelzések szerint Sikorski elfogadhatatlan lenne az új washingtoni közegben, mert Anne Applebaum publicista, a külügyminiszter felesége sok írásában élesen támadta az újra megválasztott elnököt. Sikorski viszont kampányában épp a maga konzervatív hátterével érvel, Trump megválasztása „jobboldali fordulatot” jelez a világpolitikában – állítja. Ugyanakkor a külügyminiszter karakteres biztonságpárti és Moszkva-szkeptikus álláspontját is a maga „elnöki adukártyájaként” állítja be. Egyelőre az látszik, hogy Trzaskowski elsősorban a jelenlegi liberális-centrista koalíció táborának megnyerésére törekszik, és azt ígéri, hogy megvalósítja ennek a közegnek a modernizációs igényeit. Sikorski viszont a biztonsági, fegyverkezési politika híveként lép fel, s arra játszik, hogy a második fordulóban megnyerheti a nacionalista, szélsőjobbos Konföderáció párt táborának egy részét is.

Egy jobboldali lengyel politikus azt nyilatkozta, máris látszik, hogy a varsói polgármester személyisége tetszik a KO szavazóinak, míg Sikorski a Donald Tusk ízlésének megfelelő jelölt. A kérdés az, hogy kit állít ki a PiS velük szemben? Jaroslaw Kaczynski pártelnök november végére ígérte a jelölt megnevezését, a KO elnökjelöltjét viszont csak december 7-én hozzák nyilvánosságra. A politikai fogadóirodák szerint a legtöbb esélye most a radikálisan konzervatív Przemyslaw Czarnek volt oktatási miniszternek van. A képet bonyolítja, hogy bejelentkezett az államfői posztra egy friss interjúban Szymon Holownia, a szejm elnöke is. Ő már 2020-ban próbálkozott ezzel, elég jó eredményt ért el, de a második fordulóig nem jutott el. A centrista politikus újfent arra hivatkozik, hogy az ő kiegyenlítő személyisége hozhat csak megoldást, egyébként az országot továbbra is szétszaggatja a liberális-jobboldali/konzervatív ellentét, azaz a Tusk-Kaczynski viszály.

Radoslaw Sikorski A 61 éves külügyminiszter tizenévesként kapcsolódott be a politikába, mint iskolai sztrájkok szervezője szülővárosában, Bydgoszczban. Az 1981. december 13-i szükségállapot bevezetése idején Angliában volt, ahol politikai menedékjogot kapott. Oxfordban diplomázott, majd több brit lap munkatársa volt. Afganisztánban volt haditudósító, egy 1987-es felvételéért a World Press Photo riporteri nagydíját kapta. Lengyelországba hazatérve bekapcsolódott a politikába. Többször beválasztották a szejmbe, a szenátusba. Jobboldali és liberális kormányokban is betöltött védelmi és külügyminiszteri funkciókat. 1992 óta házasságban él Anne Applebaum Pulitzer-díjas amerikai szerzővel. Sikorski karakteres és sokszor ellentmondásos kijelentéseiről elhíresült politikus. A liberális közeg jobboldalán helyezhető el.