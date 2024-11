- Az Orbán-kormány nem aggódik a szlovák nyelvtörvény legsötétebb éveket idéző szigorítása miatt, a Magyar Szövetség már kínos helyzetbe került

Orbán-kormány;nyelvtörvény;Szlovákia;Szijjártó Péter;magyarok;

2024-11-13 14:34:00 CET

„Szijjártó Péter látogatása során megerősítette a Magyar Szövetség álláspontját, hogy a nyelvtörvény semmilyen módosítása nem történhet a nemzeti közösségek kárára. A remek hangulatú találkozón Gubík László vázolta a felvidéki magyarság előtt álló kihívásokat és a Magyar Szövetség terveit. A tárgyaláson természetesen terítékre kerültek a magyar-szlovák határon átnyúló kapcsolatokból a régióink számára származó gazdasági lehetőségek is. Köszönjük a látogatást, a bátorítást és a jókívánságokat! Eredményes kétoldalú kapcsolatok ✅ Nyelvtörvény” olvasható a szlovákiai Magyar Szövetség facebook oldalán megjelent bejegyzésben.

A poszt azt követően született, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hétfőn Pozsonyban tárgyalt Peter Žigával, a szlovák parlament megbízott elnökével, a hivatalos tárgyalást megelőzően pedig a magyar párt vezetésével is egyeztetett. A kisebbségi magyar párt legújabb álláspontja azért is különös, mert néhány nappal korábban ugyanezen a felületen még „elfogadhatatlannak” nevezték a kiszivárgott nyelvtörvény javaslatot, amely értelmében „a lángost is csak osúch-ként lehetne elsősorban feltüntetni”. Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a szlovák közszolgálati Pátria Rádióban a javaslat „abszurditásáról” beszélt és azt mondta, az az 1995-ös mečiari nyelvtörvénynél is szigorúbb.

A Magyar Szövetség sajtóosztálya egy későbbi időpontra ígért választ megkeresésünkre.

A magyar diplomácia első emberének Facebook-bejegyzése sem maradt el a témában. Szijjártó azt írta közösségi oldalán: „A magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, a határon túli magyar nemzeti közösségek ügyének képviselete a szívügyünk”. A szlovák nyelvtörvény módosítása kapcsán, állítása szerint „már idejekorán” megkezdték a párbeszédet és többször egyértelmű megerősítést kaptak arra nézvést, hogy a törvényjavaslat céljai között nem szerepel a kisebbségi nyelvek használatának korlátozása.

Szijjártó arra nem ad magyarázatot, hogy egy eleve szigorítási céllal született módosítás miként hagyhatja érintetlenül a kisebbségi nyelvhasználati jogokat. A külügyminiszter azt írta, „Ennek biztosítása érdekében folyamatos konzultációt tartunk fenn a felvidéki magyarokat képviselő párt, a Magyar Szövetség közelmúltban megválasztott új vezetőségével”. Csakhogy a Szövetség nem is parlamenti párt, esélye sincs befolyásolni a szlovák törvényhozást.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a szlovák kulturális minisztérium kidolgozott egy, az államnyelvtörvényt módosító tervezetet, amelyet egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A szlovákiai sajtóba kiszivárgott dokumentum azonban ijesztő képet fest, a legsötétebb mečiari idők szintjét idéző korlátozásokat irányoz elő a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatára nézve. Ha megszavazzák azt – eddig a hárompárti szlovák koalíció minden vitatott tervezetet elfogadott – akkor már a postákon és buszokon sem lehet majd magyarul beszélni, a törvényszegőkre akár 20 ezer eurós bírságot is kiróhatnának. A szlovák liberális párt, az SaS már a nyelvtörvény szigorításának hírére tiltakozott, jelezve, hogy a kezdeményezés egyértelműen magyarellenes, az etnikai együttélést veszélyezteti. A magyar kormány részéről ezidáig semmiféle tiltakozás nem volt.

A pozsonyi tárgyalások után a Peter Žigával tartott közös sajtótájékoztatón a magyar külügyminiszter már arról számolt be, hogy a szlovák nyelvtörvény tervezett módosításával kapcsolatban a szlovák házelnök arról biztosította, semmilyen módon nem változtatnának a jelenlegi kisebbségi status quon, az esetleges új nyelvi jogi szabályozás semmilyen módon nem veszélyezteti az anyanyelvhasználatot a Szlovákia területén élő kisebbségek esetében. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, személyesen is jó kapcsolatot ápol Žigával, ígérete számára garancia. Mint mondta: „Egyetlen olyan alkalomra sem emlékszem, amikor az elnök úr valamit mondott volna és aztán másként alakultak volna a dolgok”.

A Népszava elküldte kérdéseit Szijjártó Péternek. A külügyminisztertől arról érdeklődtünk, hogy a szlovák fél ismertette-e a magyar féllel a készülő nyelvtörvény jelenlegi változatát. Milyen konkrét garanciát adott a szlovák házelnök: hogy majd a koalíció nem szavazza meg a parlamentben, vagy módosítják a tervezetet, kiiktatják abból a magyar kisebbséggel szemben diszkriminatív előírásokat? Megkérdeztük, mire alapozta külügyminiszterünk azt az optimista kijelentését, hogy „nagyon jó úton vagyunk abba az irányba, hogy ne legyen baj”, van ígéret arra, hogy netalán lekerül napirendről a törvénytervezet. Választ egyelőre nem kaptunk.