- Kevés diákot érdekel a „sulijogsi”, csak a töredékük vette igénybe a lehetőséget

diákok;KRESZ;jogosítvány;

2024-11-14 05:50:00 CET

Noha az Orbán-kormány szeptember elsejére ígérte a középiskolások számára az ingyenes jogosítványszerzés elindulását, a jelentkezés valójában szeptember 24-től várt elérhetővé, ráadásul csak a végzős diákok számára a KRÉTA felületén. Az azóta eltelt bő másfél hónap alatt mindössze 10.593 diák jelentkezett, miközben a belügyi tárca és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal összesített adatai szerint 81.500 fő lenne jogosult az ingyenes KRESZ és elsősegély oktatásra, ennyien tartoznak a végzősök közé. Mindez azt jelenti, hogy a jogosultak nyolcada jelentkezett csupán.

A számokhoz érdemes felidézni: Tuzson Bence igazságügyi miniszter még márciusban posztolt arról közösségi oldalán, hogy szeptember elsejétől „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is”. Alig fél nappal később viszont új bejegyzésben már arról írt, hogy „2024. szeptember elsejétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás, a kormány pedig pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését”. Vagyis itt már csak az elméleti rész általános ingyenességéről volt szó, míg a – jóval költségesebb – gyakorlati oktatásnál a kísérleti rendszerbe bekerülőknek nem kell fizetniük.

A jogszabály értelmében nem csak az online tanulási lehetőség megszervezése került az iskolák hatáskörébe a végzős diákok esetében, hanem a vizsgáztatásé is, azaz mind a KRESZ, mind az elsősegély vizsgát az oktatási intézmények bonyolítják le. Erre novembertől van lehetősége az iskoláknak (hogy mikor szervezik, azt maguk dönthetik el), de a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arról számolt be, hogy egyelőre hozzájuk nem érkezett be információ arról, hogy ezek a vizsgák elkezdődtek-e. Igaz, a tananyag elvégzésére nem biztos, hogy néhány hét elegendő.

Révész Barnabás a PDSZ országos választmányának tagja arról beszélt lapunknak, hogy az ő iskolájukban önkéntes alapon lehet jelentkezni vizsgabiztosnak.

– Jeleztem, hogy én szívesen részt veszek benne, amihez egy online tanfolyamot kell elvégezni. Ez valójában 35 kisebb fejezet, aminek a végén nincs semmilyen számonkérés. Az anyag a vizsga informatikai hátterét mutatja be, nem borzasztóan bonyolult, de azért mégis elvárnék egy számonkérést, hogy amit olvastunk, azt biztosan meg is értettük-e. A pozitívum, hogy ehhez a segédanyaghoz bármikor visszanyúlhatunk, újra olvashatjuk – mesélte lapunknak, majd arra a kérdésre, hogy mindezért a plusz feladatért valamiféle ellentételezés jár-e, csak annyit mondott: erről egyelőre nem esett szó.

Ami az elsősegély vizsgát illeti, a Belügyminisztérium válaszából kiderül, hogy szintén online vizsga keretein belül adhatnak számot a diákok a tudásukról. Ha valaki „piaci alapon” teszi le az elsősegély vizsgát (amit egyébként a Magyar Vöröskereszt szervez), akkor annak be kell mutatni például a helyes újraélesztést és a stabil oldalfekvést is. Igaz, a törvény előírja, hogy „az állami mentőszolgálat bevonásával jelenléti formában, legalább egy alkalommal elsősegélynyújtási demonstrációs alkalmat kell szervezni, amelyet ugyanazon a településen több középiskola közösen is megszervezhet”. Lapunk megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) és a Magyar Vöröskeresztet, mit gondolnak arról, hogy a vizsgából kikerült a gyakorlati rész, illetve hosszú távon ez hatással lesz-e az elsősegély ismeretekre. Az OMSZ válasza szerint az „általános rendszerben” a közúti elsősegélynyújtási ismeretekről ugyan vizsgát kellett tenniük a jogosítvány megszerzéséhez, az oktatáson való részvétel azonban nem volt kötelező. Véleményük szerint a fiatalok „egy olyan, demonstrációval egybekötött, gyakorlatias oktatáson kötelesek részt venni, melyet elhivatott mentődolgozók tartanak, így bízhatunk benne, hogy a kívánt célt a jövőben az eddigiekhez képest nagyobb mértékben elérjük”.

A Magyar Vöröskeresztnél az elsősegélynyújtás szakmai vezetője, Kovács Dávid azt mondta, „az eddig látottakból egyértelműen következik, hogy a jövőben ez a jogosítványszerzési forma lesz a domináns Magyarországon, és az sem kérdéses, hogy ezzel a Magyar Vöröskereszt vizsga- és tanfolyambevételei jelentősen csökkenni fognak”. Sokkal fontosabb azonban szerinte az, hogy a lakosság és különösen a fiatalok „több érdemi lehetőséget kapjanak az elsősegélynyújtó ismeretek megtanulására és felfrissítésére”.

Az is kiderült, hogy diákok számára készített e-learning tananyagra és az online vizsga hatékonyságára nincs rálátásuk, a szakmai lektorálását a kijelölt szakmai (OMSZ) szervezetek végezték. Az Kovács Dávid szerint üdvözlendő, hogy a felkészülésnél kötelező lett egy egységes tanfolyam, majd hozzátette: „a gyakorlatok elvégzése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a későbbi valós ellátás során az elsősegélynyújtó emlékezni tudjon azokra a mozdulatokra, erőhatásokra és fogásokra, amelyeket alkalmaznia kell. Erre a Magyar Vöröskereszt országszerte biztosít lehetőséget”. Online tartják az elsősegély vizsgát is, igaz, ott a tanfolyam keretében „elsősegélynyújtási demonstrációs alkalmat” kell szervezni.