- Az Orbán-kormány végre bejelentette az ingyenes jogosítványszerzés elindítását, ám még mindig több a kérdés, mint a válasz

oktatás;PSZ;KRESZ;jogosítvány;PDSZ;autósiskola;ingyenes;köznevelési törvény;Maruzsa Zoltán;KRÉTA-rendszer;

2024-09-25 20:45:00 CEST

Sem a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), sem a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nem tud róla, hogy előre tájékoztatták volna az iskolákat arról, miként fog zajlani az ingyenes jogosítványszerzés, pontosabban annak elméleti része a középiskolákban.

A PDSZ szerdán mindössze egyetlen iskolától kapott jelzést, hogy náluk volt valamiféle vezetőségi tájékoztató a témában, és talán elindult valami „mozgolódás”. Lapunk úgy tudja,

az autóiskolák sem tudják, milyen adminisztrációval veszik majd át a tanulókat az elméleti képzés után.

Noha a kormány eredetileg szeptember elsejei kezdéssel ígérte az „ingyenes jogosítványszerzés” elindítását a középiskolásoknak, ez végül mostanra csúszott, és kiderült az is, hogy csak a végzősökre vonatkozik. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár épp szerdán számolt be arról, hogy kedden elindult a KRÉTA rendszerben a végzős tanulók számára az az ingyenes jogosítvány-csomag, amely tartalmazza az online KRESZ, valamint az online elsősegélynyújtás tanfolyamot és a vizsgalehetőséget is. Ezen felül az Országos Mentőszolgálat tart majd egy 4 órás „elsősegély demonstrációt” az iskolákban. A vizsgákat iskolai keretek között novembertől lehet majd megszervezni, 3-3 vizsgaalkalom az ingyenes csomag része. Nincs benne ugyanakkor a csomagban az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetve a jogosítványszerzésben legnagyobb anyagi tételt jelentő gyakorlati képzés, vagyis a vezetés. Ezt – egy kísérleti programot kivéve - továbbra is az autósiskoláknál lehet majd elvégezni.

A most ismertetett feltételekhez érdemes felidézni: még márciusban Tuzson Bence igazságügyi miniszter posztolt arról, hogy szeptember elsejétől „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is”. Alig fél nappal később viszont új bejegyzésben már arról írt, hogy „2024 szeptember elsejétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás, a kormány pedig pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését”. Vagyis itt már csak az elméleti rész általános ingyenességéről volt szó, míg a – jóval költségesebb – gyakorlati oktatásnál a kísérleti rendszerbe bekerülőknek nem kell fizetniük.

Egy sor kérdése ugyanakkor még mindig nincs válasz, hiába lehet jelentkezni a KRÉTA rendszerében. A nyáron módosítottak a köznevelési és a szakképzési jogszabályokon, amelyben kitértek arra, hogy az iskoláknak a tanítási napon, délután kell olyan idősávot biztosítaniuk a tanulók számára, „melynek ideje alatt tanórai vagy egyéb foglalkozás nem szervezhető a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak”. Pál Alexandra, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja erről a Népszavának azt mondta,

hogy egyelőre „nagy a csend”, és az említett egyetlen iskolán kívül semmiféle tájékoztatást nem kaptak. Azt sem tudják például, miként fogják létrehozni a délutáni kötelező sávot a tanulók számára.

Pál Alexandra „bűvészmutatványnak” nevezte ezt, mert már így is annyira terheltek az iskolák.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke szintén arról számolt be a Népszavának: eddig nem kaptak olyan visszajelzést, hogy az iskolák bármiféle tájékoztatást kaptak volna, akár csak arról, miként történjen a vizsgáztatás, hiszen ott például felügyeletet kell biztosítani. – Úgy vélem, most kisebb gondjuk is nagyobb ennél az iskoláknak, hiszen van ahol még az órarendet sem sikerült kialakítani.

„Én ezt a kezdeményezést egyébként jónak tartom, de a kivitelezés pocsék. Arra például egyáltalán nem tudjuk a választ, hogy lesz-e az elsősegély vizsgának gyakorlati része, és, ha igen, azt miként kell megszervezni”

– említett újabb példát lapunknak.

A jogszabály-módosításból az is kiolvasható, hogy nem csak a vizsgákat szervezhetik az iskolák, hanem ők állíthatják ki a tanúsítványokat is. Hoffmann Csaba, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete (AVOSZ) alelnöke elmondta,

az autósiskolák sem tudják, hogy például ezeket a tanúsítványokat ők miként fogadhatják el, hogy néznek majd ki. Őket sem vonták be semmilyen egyeztetésbe, és tájékoztatást sem kaptak.

Maruzsa Zoltán a szerdai tájékoztatón azt is elmondta, a tanfolyamok, a vizsgák, az eJogsi funkciók a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (DKT) moduljában érhetők el. Szerda délelőtt közlése szerint már száz felett volt a jelentkező középiskolások száma.