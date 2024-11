- Magyar Péter egy videóban mutatja be, szerinte hogyan próbálták megvesztegetni a Tisza Párt munkatársát

Videó;vesztegetés;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-14 20:14:00 CET

Így próbálja a hatalom megvesztegetni a TISZA Párt munkatársait - kezdi csütörtök esti Facebook-posztját Magyar Péter. A bejegyzéséhez egy videót is csatolt, amelyben egy férfi meséli el saját történetét.

A felvételen szereplő férfi - név nélkül, arcát kitakarva - beszél arról, hogy október közepén egy szombati napon ismeretlen számról hívták fel. Azt mondták neki a telefonban: tudják, hogy ő egy Tisza-szimpatizáns Facebook-csoport moderátora, és havi 500 ezer forintot ajánlanak neki annak fejében, hogy bizonyos embereket moderátoroknak beszervezzen csoportokba a közösségi oldalon.

Elmondása szerint a hívó kilétére nem derült fény. Annyit közölt még vele, hogy 168 órája van elfogadni az ajánlatot, majd letette a telefont.

Magyar Péter vasárnap délután rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: bizonyítani tudják, hogy, volt barátnője, Vogel Evelin a Fidesz megbízásából titokban felvételeket készített a Tisza Párt ülésein és akkor is, amikor kettesben voltak. Hozzátette, ezeket a felvételeket – összesen 11 órányit – átadta Kubatov Gábornak, a Fidesz alelnökének.

Ezen túl Magyar Péter arról is beszélt, hogy már az országjárása alatt is találkozott titkosszolgálati vezetőkkel, akik szerint a titkosszolgálatokat ráállították, nagy erőkkel dolgoznak ő és a Tisza Párt megfigyelésén. Neki a lakását, az autóját és a mobiltelefonját is lehallgatják, az összes ismerősét, az összes volt barátnőjét megkeresték, utóbbiak közül kettőt Vertán György, a Tigra Kft. vezetőjének a személye köti össze, akin keresztül Vogel Evelin a felvételekért ígért pénzt és egy budapesti lakást is kap. Felhívta a figyelmet, hogy EP-képviselő lett, nem folytathatnának titkost adatgyűjtést róla.

Magyar Péter azt állította, hogy volt barátnője zsarolja őt és a Tisza Pártot, Vogel azonban visszautasította a zsarolás vádját. Magyar vasárnap lejátszott egy hangfelvételt, amelynek a tanúsága szerint Vogel 30 millió forintot kért tőlük, amelyről a Tisza Párthoz közeli vállalkozóval, Henczel Henrikkel beszélt. Szerinte a rogáni propaganda a Vogel Evelin által átadott, illetve mesterséges intelligencia által manipulált felvételekkel akarja lejáratni őket.

Hétfőn a magyar sajtónak elküldtek egy hangfelvételt „fény derül az igazságra” címmel, azzal a szöveggel, hogy azt Vogel Evelin készítette a 2024. június 8-i Hősök terei tüntetés után. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy volt barátnője már júniusban a Fidesznek és Kubatov Gábornak dolgozott. Illegálisan szerzett és manipulált felvételekkel akarják lejáratni, ezért Vogel Evelint kizárták a Tisza Pártból és feljelentették zsarolásért. Kedden újabb hanganyag jutott el több magyar szerkesztőséghez, csütörtökön pedig egy harmadik is, melyben Magyar Péter a saját EP-képviselőit szidalmazza.