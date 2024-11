- Lazacos lángos 7000 forintért – Megnyílt a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilikánál

Adventi Vásár;Vörösmarty tér;karácsonyi Vásár;Szent István Bazilika;

2024-11-15 14:37:00 CET

Pénteken nyílt meg a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilikánál. Ahogy minden évben, úgy most is előkerül, hogy mégis mennyiért lehet elmajszolni egy hot dogot vagy meginni egy forralt bort a vásárokban.

Azt már tudhattuk, hogy fix áras termékeket is kínálnak, így hétköznap 1600 forintért, hétvégén pedig emellett 2500 forintért is kaphatók lesznek pénztárcabarát ételek, erről még csütörtökön tájékoztattak a szervezők.

A Telex viszont most összesítette, hogy milyen árakkal lehet találkozni idén. Azt írják: a tavalyi árakhoz képest nem tapasztalható jelentős áremelkedés. Van olyan, ami pár száz forinttal drágult, de olyan is akad, ami még olcsóbb is lett. Kiemeltünk néhány tételt a felsorolásból.

Advent Bazilika

Sajtos-tejfölös lángos – 3100 Ft

Sült kolbász, mustár, kenyér – 5200 Ft

Alap hot dog – 5500 Ft

BBQ oldalas – 6900 Ft

Pörkölt cipóban – 7300 Ft

Kürtős kalács – 2800-3300 Ft

Forralt bor (3 dl) – 1450 Ft

Vörösmarty Classic Xmas

Füstölt sajtos-tejfölös lángos – 4500 Ft

Lazacos-tejfölös-sajtos lángos – 7000 Ft

Hurka, mustár, kenyér – 5500 Ft

Pecsenye kacsa, parázs krumpli, lilakáposzta – 7500 Ft

Gulyásleves cipóban – 5500 Ft

Sült gesztenye (10 dkg) – 2500 Ft