- Új kabinetjének kinevezettjeivel Trump szándékosan szembe megy a szövetségi intézményekben elfogadott status quo-val

2024-11-16 13:28:00 CET

Örömmel jelentette be Robert F. Kennedy Jr. kinevezését az amerikai egészségügyi minisztérium élére a megválasztott republikánus elnök a saját tulajdonú Truth Social közösségi platformján. Közleményében Trump felhívta a figyelmet rá, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszergyártók eddig megtévesztették és félrevezették a nyilvánosságot. A Kennedy által vezetett egészségügyi tárca megvédi majd az állampolgárokat az ártalmas kemikáliáktól, szennyező anyagoktól, gyógyszeripari termékektől és addiktív élelmiszerektől. Visszaállítja az amerikai egészségügyi intézmények „arany sztenderdjét” és átláthatóságát, hogy véget vessen a társadalmat sújtó, járványszerűen terjedő krónikus megbetegedéseknek, és újra egészségessé tegye Amerikát. Kennedy lelkesen válaszolt az őt jelölő Trumpnak az X közösségi média felületén, és ígéretet tett arra, hogy megszabadítja az egészségügy intézményeit a vállalatok fojtogató befolyásától, így alkalmasak lesznek arra, hogy az amerikai újra a Föld legegészségesebb népe legyen. Eddig a laudáció és az ambiciózus tervek ismertetése.

A „Bobby” Kennedy Jr. jelölése az USA egészségügyi szakembereiből éppen az ellentétes reakciót váltotta ki, nagyrészt a Covid-19 járvány idején hangoztatott összeesküvés-elméletei miatt, amelyek jelentősen rombolták a lakosság bizalmát a vakcinák használatát illetően.

A közegészségügy helyzetének javításáért küzdő non-profit szervezet, a Robert Wood Johnson Foundation jelenlegi, s a szövetségi járványügyi hivatal, a CDC volt vezetője, Dr. Richard E. Brasser hangsúlyozta, hogy „Kennedy komoly kockázatot jelent a nemzeti egészségügyre, és nem hozhat olyasvalaki megoldást egy problémára, amelynek okozója is egyben”.

Kennedy korábban olyan, mára megcáfolt összeesküvés-elméletet népszerűsített, miszerint a csecsemőknek beadott oltások autizmus okoznak, emellett támadta a CDC azon intézkedését is, hogy fluoridot adagol az ivóvízhez a fogbetegségek megelőzése érdekében.

Egy másik excentrikus jelölt a formálódó új Trump adminisztrációban a világ leggazdagabb embere, a X közösségi média platform mellett az elektromos autóforradalmat berúgó Tesla, az űripart a magánszektorba vonó SpaceX és az ukrán hadsereg számára ingyenes online kommunikációt biztosító Starlink tulajdonosa, Elon Musk.

A CNN mar-a-lagói tudósítói szerint Trump egy lépést sem tesz Musk nélkül, aki mindenhová elkíséri őt. A következő Trump adminisztrációt a tervek szerint Musk és Vivek Ramaswamy biotechnológiai befektető kívülről segítené. A Doge (Department of Government Efficiency) rövidítésű szervezet célja nem kevesebb lesz, mint a szövetségi intézmények évi 6,3 ezer milliárd dolláros költségvetésének „áramvonalasítása” és hatékonyabbá tétele lesz.

Ez a trumpista republikánusok által kiátkozott washingtoni "deep state", az USA felemelkedését letörő és elnöki ciklusoktól függetlenül működő állami bürokrácia. A nagy szavakhoz szokott Donald Trump a feladat léptékét a Manhattan projekthez hasonlította. Muskkal kialakult szoros szövetsége nem csupán az emberi szimpátián alapul: a korlátlan szólásszabadságot hirdető X platform jelentős felületet biztosított a túlzásokat, félinformációkat és szimpla hazugságokat is terjesztő Trump kampány számára. Musk a személyes vagyonával is beszállt a kampányba: az általa létrehozott America PAC kampányfinanszírozó szervezetbe a becslések szerint 200 millió dollárt öntött, és a legfontosabb billegő államban, személyesen is kampányolt Trump megválasztása érdekében.

A legfőbb ügyésznek jelölt Matt Gaetz floridai képviselőről a harcos lojalitása mellett azt érdemes tudni, hogy a Republikánus Párton belül is sokakkal összerúgta a port: például az általa képviselt radikális Freedom Caucus frakció buktatta meg az előző republikánus házelnököt, Kevin McCarthyt is. A képviselő ellen korábban szövetségi nyomozás indult kiskorúak sérelmére folytatott lánykereskedelem ügyében, a Képviselőház etikai bizottsága pedig a napokban megjelenő jelentésében foglal majd állást arról, hogy Gaetznek volt-e szexuális kapcsolata kiskorú személlyel. Gaetz korábban sem kerületi, sem állami szinten nem töltött be ügyészi pozíciót. A legfőbb feladata a kommentárok szerint az lehet majd, hogy megszüntesse az igazságügyi minisztérium két, Donald Trump ellenfolyamatban lévő eljárását.

Tulsi Gabbard, a korábban demokrata színekben politizáló egykori hawaii képviselőnő és iraki veterán irányítja majd az Egyesült Államok 18 különböző szervezetből álló hírszerzését. Gabbardnak nincs szakmai tapasztalata a hírszerzés területén, korábban pedig felháborodást váltott ki a nyilatkozata, amelyben relativizálta Bassár el-Aszad szíriai elnök politikai felelősségét az országot sújtó polgárháborút illetően.