- Szamárrá változott fiúk

Egyesült Államok;Donald Trump;Republikánus Párt;amerikai elnökválasztás;

2024-11-16 06:00:00 CET

Bevallom, tévedtem. Eddig nevetséges túlzásnak tartottam a Demokrata Párt és a vele szimpatizáló hírcsatornák apokaliptikus rémtörténeteit Trump második eljöveteléről. A liberális szemléletű The Atlantic magazin októberi száma egy nehezen feledhető címlappal jelent meg: rajta a Toulouse-Lautrec műlovarnőinek és artistáinak revüjéből kölcsönvett hintó robog. A kocsi egy ketrecet szállít, benne egy cirkuszi elefánttal, ami a Republikánus Párt jelképe. A bakon Donald Trump cirkuszigazgató ül és ostorral cserdít a vágtázó lovak közé. A távolban a Capitolium hófehér tornya világít a viharfelhők előtt. A képről a Walt Disney-féle Pinokkió jutott eszembe, ahol a rossz gyerekek szigetére csábított kisfiúk fokozatosan szamárrá változnak.

Még össze sem söpörték a konfettit Trump győzelme után, ő máris kinevezésekbe fogott. Marco Rubio floridai szenátor, kubai felmenői révén harcos kommunistafaló lesz az új külügyminiszter, aki a héják táborát erősíti majd, Kínával és Iránnal szemben mindenképp. Ő egy kifejezetten alkalmas jelölt, de vele ez a sor nagyjából véget is ér. A legfőbb ügyésznek jelölt Matt Gaetz úgy vezetné az igazságügyi minisztériumot és vele számos kiemelten fontos szövetségi intézményt (FBI, ATF, DEA), hogy még kerületi ügyész sem volt soha, a kongresszus etikai házbizottsága pedig most készül kiadni ellene egy jelentést egy kiskorúval folytatott szexuális aktusának gyanúját illetően. Robert F. Kennedy Jr. kapja az egészségügyi tárcát, ő terjesztette azt a konteót, hogy a vakcinák autizmust okoznak. Pete Hegseth, a Fox News műsorvezetője és a Nemzeti Gárda egykori veteránja lesz Trump védelmi minisztere, a Pentagon teljes állománya néma döbbenettel fogadta a hírt. A jelöltek közös vonása, hogy feltétlenül lojálisak Trumphoz, ez pedig elég is ahhoz, hogy szerinte jól végezzék a munkájukat.

Én meg lehet, mégiscsak szamár voltam. A derogatív jackass, azaz szamár figurája régóta a Demokrata Pártot személyesíti meg az amerikai karikatúra világában. Mi mást is mondhatnék: IÁÁÁÁÁ!