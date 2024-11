- Vitézy Dávid: Megalakult a Podmaniczky Mozgalom, a célunk Budapestet a világ legjobb városává tenni

Budapest;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Podmaniczky Mozgalom;

2024-11-17 13:46:00 CET

Elindult a Podmaniczky Mozgalom, mostantól bárki csatlakozhat hozzánk, aki tenni szeretne azért, hogy Budapestet kirángassuk abból a gödörből, ahova a pártpolitikai csaták juttatták az elmúlt években – jelentette be Vitézy Dávid, hangsúlyozottan Budapest 151. születésnapján. A fővárosi képviselő eredetileg az LMP és a saját magáról elnevezett egyesület jelöltjeként indult a június 9-i főpolgármester-választáson, de a fideszes Szentkirályi Aalexandra visszalépése után a kormánypárt is támogatta. A szoros küzdelemben végül alulmaradt politikus Podmaniczky Frigyes, a városegyesítés utáni Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnökének szülőházánál tartott sajtótájékoztatót mozgalmának több tagja társaságában.

– Ahhoz, hogy újra fejlődési pályára tudjuk állítani Budapestet, a múltját, „aranykorát” is ismernünk kell. Az egyesített főváros Podmaniczy vezetésével olyan eredményekre volt képes, amire az egész világ felkapta a fejét. Lényegében csak Chicago fejlődött olyan ütemben akkoriban, mint Budapest, s néhány évtized alatt épült fel a történelmi főváros, amire ma büszkék vagyunk, s ezért tekintjük Podmaniczky Frigyest a példaképünknek. Ő azért szentelte Budapestnek az életét, mert elégedetlen volt.

– Naponta tapasztaljuk, hogy azok, akiknek leginkább hivatásuk volna Budapest jövőjét szem előtt tartva annak emelését és haladását előmozdítani, éppen nem sietnek e tekintetben eleget tenni a közvélemény kívánalmainak – idézte Vitézy a Budapest vőlegényeként is emlegetett báró 1867-es, tehát még a városegyesítés előtti gondolatait, amelyeket ma is érvényesnek tart, s fel is sorolta az akkori, maiakhoz nagyon hasonló kifogásokat, hogy „nincsen pénz”. Szerinte magától ma sem fog megváltozni a helyzet, ezért érezték úgy, hogy cselekedniük kell, s alapították meg a mozgalmukat.

A fővárosi politikus leszögezte: olyan közösséget szeretnének építeni, amely tenni akar és tud is ezért a városért, és nem azt keresik, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, és ezt hogyan mutathatják be ellenfeleik hibájaként a nyilvánosságban. Hozzátette, hogy a Fővárosi Közgyűlésben három tagú frakciójuk már az első üléseken nagy számú javalatot terjesztettek be és fogadtattak el. – A Podmaniczky Mozgalom nem párt, nem is fog miniszterelnök-jelöltet állítani, nem vesznek részt az országos politikában sem, kizárólag Budapest, később akár az agglomeráció ügyeivel akarnak foglalkozni. Célunk: Budapestet a világ legjobb városává tenni – emelte ki Vitézy Dávid.