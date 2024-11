- Vitézy Dávid: Azok vádolnak fideszességgel, akikkel szakpolitikai vitám van, nincs ambícióm, sem jövőm a kormánypártban

Budapest;Karácsony Gergely;Lázár János;Vitézy Dávid;TISZA Párt;

2024-11-16 11:34:00 CET

A Telexnek adott interjút Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt, jelenlegi fővárosi önkormányzati képviselő, ahol első kérdésnek azt kapta, mit gondol, miért kell folyton arról magyarázkodnia, hogy nincs köze a Fideszhez. Úgy válaszolt: „Ez nyilvánvalóan abból következik, hogy még ebben a ciklusban voltam közlekedési államtitkár, úgyhogy ez azért olyan nagyon nem lep meg. De nyilván nem véletlenül nem vagyok már az. A jelenlegi kormányzat elég sok mindenről mást gondol a számomra legfontosabb ügyekről, akár közlekedéspolitikában, akár Budapest ügyeiben. Azt is látom, hogy azok szeretik a fideszezésre visszavezetni a vitát, akikkel nekem szakpolitikai vitáim vannak.”

Vitézy Dávid szerint ugyanis Karácsony Gergelynek kényelmesebb arról interjút adni, hogy Fidesz, minthogy arról kelljen beszélnie, miért ragaszkodik mind a tíz körmével az összes volt szocialista és DK-s cégvezetőhöz, vagy hogy a fővárosnak miért nincs még mindig törvényes működése.

A korábbi főpolgármester-jelölt leszögezte azt is, hogy noha 2022-ig az Orbán-kormány közlekedési államtitkára volt, soha nem volt a Fidesz tagja, következésképp soha nem volt fideszes politikus sem, szakpolitikával foglalkozott, amely minőségében az elvégzett munkát azonban nem fogja megtagadni. „Szakmai munkát végeztem, egyszer nem beszéltem a vasúton meg a hozzám tartozó szakpolitikai témákon kívül másról” - idézte fel.

Lázár János ominózus állítását, mely szerint Vitézy 2023-ban jelentkezett a Fidesz támogatásáért, hazugságnak nevezte.

Szerinte a feltételezés is abszurd, hogy a kormánypárt jelentkezéses alapon határozott volna a főpolgármester-jelölt személyéről. „Lázár János nem arról híres, hogy mindig igazat mond. Kiállt a kamerák elé, és szándékosan többször elismételt egy olyan mondatot, amiről tudta, hogy azt fogja okozni, hogy nekem most nem a minden eddiginél többet késő vonatokról kell beszélnem önöknek, hanem erről” - közölte a politikus.

Főpolgármester-jelöltként az ő neve többször is felmerült már, nem csak idén - ismertette. „Karácsony Gergely még főpolgármester-jelölt se volt 2018-ban, amikor már arról kérdezgetett, indulok-e, mert ha igen, ő nem fog” - emlékezett vissza. Úgy vélekedett, idén szerinte nagyjából azonos mértékben támogatták őt ellenzéki és kormánypárti szimpatizánsok Karácsony Gergellyel szemben.

Arról, hogy Lázár János megkísérli őt összefideszezni, azt mondta: „Szerintem ez nagyon logikus. A Fidesz legnagyobb hatalmú minisztere pontosan tudja, hogy semmi közöm a Fideszhez. Nekem a Fideszben nincsenek politikai ambícióim, se lehetőségem, se jövőm. Ő azzal tud nekem ártani, hogy ebben az elég sokrétű, színes ellenzéki közegben megpróbál összefideszezni. Az is látszik, hogy van ebben egy összehangoltság. Amikor Lázár János ilyet mond rólam, akkor Karácsony Gergely rögtön veszi a passzt, és reagál egy interjúban.”

Tarlós István korábbi főpolgármesterről is megvan Vitézy véleménye, szerinte ugyanis a korábbi kormánypárti városvezető sem arról híres, hogy azt keresi, hogyan tudna segíteni neki. „Az egész kampányt azzal töltötte, hogy olyan állításokat tegyen, amikkel nekem ártani tud. Nehéz őt azzal vádolni, hogy azon tevékenykedett volna, hogy én megnyerjem ezt a választást. Végül azt mondta, hogy a Mi Hazánk jelöltjére szavazott” - idézte fel.

Csárdi Antal állításait bohózatnak minősítette. Azt se tudja, hogy az LMP-ből távozott képviselő pontosan miről beszélt, és szerinte már ő sem biztos abban, hogy a pletykái nem Lázár Jánostól származnak. Egészen biztos lehet benne mindenki, hogy nem volt hármas egyeztetés Rogán Antallal és Ungár Péterrel - jelentette ki. Toroczkai László vádjairól pedig a következőt mondta: „Teljes hülyeség, amit Toroczkai László egy kiadós zsidózás mellett állított rólam. Sajnos nem volt 500 milliónk a kampányra. 300 millió forint körül volt a büdzsénk.” E pénz túlnyomó részét Ungár Péter biztosította, de Vitézy maga is tett pénzt a saját kampányába, ez néhány millió forint a szülői örökségéből. A többi támogatás magánszemélyektől származó kisebb összeg volt - ismertette.

A politikus elmondása szerint a Fidesz-bélyeg helyett inkább a munkával szeretne most már foglalkozni. „Az alakuló közgyűlésen az egyetlen ügy, ami egyhangúlag ment át, az általam beterjesztett BKK-rendészet volt. Aztán a második közgyűlésen nyolc javaslatom volt, mind a nyolc nagy többséggel átment egy olyan közgyűlésen, ahol mindenki arra panaszkodik, hogy lehetetlen dolgokat átvinni. Ebben vannak kormánnyal szembeni kiállások is, például a HÉV járatritkításai vagy a múzeumok vidékre költöztetése ellen” - mondta. Felidézte még, hogy a Fidesz szerinte sokáig igyekezett elhallgatni a kampányát, a Magyar Nemzet például mondvacsinált indokokra hivatkozva letiltott egy interjút, amit adott nekik.

Szóba került az általa alapított Podmaniczky Mozgalom is, amelyről leszögezte, hogy nem fog párttá alakulni, városi ügyekre koncentrálnak. „Podmaniczky Frigyes munkáját nagyon régóta méltatlanul elfeledettnek gondolom Budapesten. A történelmi személyek közül neki van a legnagyobb szerepe abban, hogy az a Budapest, amit imádunk, nem csak téglából, aszfaltból, hanem kultúrából és emberekből is áll. Képes volt Budapestet egy olyan fejlődő pályára állítani, amiből azóta is élünk. A város fejlesztését a mindennapi politikai viták fölé helyezte. Ezt mi nem csak egy brandnek gondoljuk, hanem valóban mozgalmat fogunk építeni” - méltatta a XIX. század neves urbanistáját.

Vitézy Dávid azt nem tudta érdemben megítélni, hogy lesz-e belőle főpolgármester-helyettes, jelenleg patthelyzet van. A pozíció elvállalását alapvetően kényszerű kompromisszumnak tartaná a város működése érdekében. „Bennem egy fikarcnyi rossz érzés nem lesz, ha Karácsony végül nem engem fog jelölni. Az biztos, hogy én dísznek nem tudok odaülni mellé, csak akkor, ha érdemben tudok tenni a városért” - fogalmazott. Arról, hogy Karácsony Gergely állítása szerint a Tisza szerelmes lett Vitézybe, azt mondta, hogy szerinte Karácsony Gergely Lázár János iránti érzelmei erősebbek, mint a Tisza vele kapcsolatos szimpátiája. Magyar Péter pártja szerint logikai úton, kizárásos alapon jutott oda, hogy őt támogatja főpolgármester-helyettesnek. Persze ettől még sok témában egyetértenek.

Vitézy szerint az új politikai helyzetet Karácsony Gergely nem akarja tudomásul venni. „Ő azt szeretné, hogy minden úgy menjen tovább, mint eddig. Mi azt mondjuk, de a Tisza és sokszor a Kutyapárt is azt mondja, hogy Budapest egy ellenzéki város, de ez nem azt jelenti, hogy egy MSZP-s város. És azért ezt valahol lassacskán Karácsony Gergelynek is illene felismernie” - fogalmazott.