- Hidegfront érkezik, a jövő héten több helyen hó is eshet

havazás;időjárás;eső;hidegfront;hóesés;időjárás előrejelzés;havas eső;HungaroMet;

2024-11-17 16:43:00 CET

Változékonnyá válik az időjárás a jövő héten: több hullámban várható csapadék, szerdán pedig hidegfront érkezik viharos széllel, jelentős mennyiségű esővel és lehűléssel - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőn hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Az ország északi, északkeleti tájain helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, arrafelé élénk, erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között várható.

Kedden megnövekszik a felhőzet, de főként az ország keleti felén még néhány órára kisüt a nap. Több helyen fordulhat elő eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, országszerte jelentős mennyiségű csapadék valóúszínű, a hegyekben havas eső, hózápor is. Majd délutántól válhatóan északnyugat felől megszűnik az eső, a minimum-hőmérséklet 3 és 8, a maximum 4 és 10 fok között alakul.

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás az ország legnagyobb részén többórás napsütéssel, legfeljebb futó hózápor, zápor fordulhat elő. A hajnali mínusz 5 és plusz 2 fok közötti hőmérsékletről 3 és 8 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé várható csapadék: az ország északi, északnyugati felén havazás, másutt havas eső, eső is valószínű. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 2, kora délután mínusz 1 és plusz 6 fok között várható.

Szombaton felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Napközben nem valószínű csapadék, de a szél több helyen lesz erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. Vasárnap a változó felhőzet mellett ugyancsak több-kevesebb napsütés várható. Az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb vegyes halmazállapotú csapadék, a hőmérséklet hajnalban mínusz 6 és 0, kora délután 2 és 9 fok között várható.