- A Hit Gyülekezete cáfolja, hogy Németh Sándor száműzte Pajor Tamást az egyházból

2024-11-17 14:49:00 CET

Felmondásnak tekintette Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, hogy Pajor Tamás zenész a pénteken közzétett Partizán Pop című műsorban Gulyás Mártonnak adott többórás interjújában beszélt az egyház vezetésétől való eltávolodásáról, illetve a Hit Gyülekezetében kialakított szerinte túl szigorú nevelési elvekről. Ezek miatt a nevelési elvek miatt traumatizálódtak a gyerekei, akiket „kárvallottaknak” tart – írja a Magyar Hang. A Németh Sándor vezette egyházban kalocsai lelkipásztorként évtizedek óta dolgozó rockzenész, a Neurotic egykori frontembere, aki ATV-n is vezetett műsorokat, a Partizánban kifejtette: – Továbbra is a Hit Gyülekezetéhez tartozom, de sokkal nagyobb hangsúlyt teszek az önálló spirituális útkeresésemre és a művészi alkotómunkámra. Ritkábban járok és a vezetésétől távolabbra húzódtam.

A részletekről Pajor Tamás nem beszélt, ugyanakkor a lap úgy értesült, már ez is „kiverte a biztosítékot” a Hit Gyülekezete vezetésében. A YouTube-videó alatti kommentek sorában Kulifai Máté, a Hetek gyülekezeti hetilap szerkesztője szerint Pajor Tamás „a Partizán-interjúval elért egy olyan szintet a gyülekezettel és a vezetéssel való szembefordulása, amit nem tudok válasz nélkül hagyni, mint tag. Arról is írt, hogy szerinte „Németh Sándor nem hipnotizőr, nem zsarnok és nem politikus”.

A Magyar Hang birtokába került egy a Hit Gyülekezete szombat délutáni istentiszteletén készült hangfelvétel, amelyen Németh Sándor azt mondta: – Jelezni akarom: szomorúan hallottam, hogy a Tamás az mondja, hogy visszalép a szolgálattól, vezetéstől, satöbbi. Nem fogom kényszeríteni, de a nyilvánosság előtt elmondott beszédét olyan felmondásnak tekintem – ugye, részben egyházi szolgálatban alkalmaztuk őt – amit el kell fogadni, mert másképp megalázó és nevetséges helyzetbe hoz bennünket, hogy ezek után, ami nyilvánosság előtt elhangzik, könyörögjünk, hogy jaj Tamás ezt ne csináld. Elfogadjuk, és aki így dönt, nem fogunk semmiféle erőszakot alkalmazni, tisztában vagyunk vele, hogy mi az emberi méltóság alapja, a szabad döntés, és nagyon értékeljük azokat, akik mindig úgy döntenek, hogy egész életükben hűségesek maradnak az Úrhoz.

Pajor Tamás, aki Facebook-oldalán tendenciózusnak nevezte a Partizán címadását, a lap érdeklődésére túl frissek és nagyon súlyosnak nevezete a kérdést, hogy arra, Németh Sándor reakciójára kutyafuttában válaszoljon. Előbb alaposan átgondolja, s csak azután hozza majd nyilvánosságra az álláspontját. Mindenesetre – derült ki a cikkből – egykori és jelenlegi Hit Gyülekezete-tagok belső Facebook-csoportjában már így fogalmaznak: „Ma az alkalmon nyilvánosan kizárták a Tamást, sőt kiátkozták a gyüliből.”

Az ATV kérdésére a Hit Gyülekezte cáfolta a Pajor Tamás elküldéséről vagy „kiátkozásáról” szóló információkat. „Pajor Tamás a Partizánnak adott Youtube-interjújában pénteken bejelentette, hogy bár továbbra is a Hit Gyülekezetéhez tartozik, a vezetésétől visszább kíván húzódni és az alkalmait ritkábban fogja látogatni. Tamás döntését, miszerint a részidőben végzett szolgálatáról le kíván mondani, a Hit Gyülekezete vezetése tudomásul veszi. Az elmúlt évtizedekben végzett munkáját ezúton is köszönjük. Természetesen továbbra is örömmel látjuk egyházunk alkalmain, istentiszteletein. Életére és családjára Isten gazdag áldását kívánjuk!” – hangzik az ügyben kiadott közlemény.