- Meghalt egy ismert orosz balett-táncos, kizuhant egy épület ötödik emeletéről

2024-11-18 12:24:00 CET

Szombaton kizuhant egy épület ötödik emeletéről a 39 éves, elismert orosz balett-táncos, Vlagyimir Szkljarov – írja a Mariinszkij Színház szóvivőjének közlése alapján a The Guardian.

Anna Kasatkina szóvivő az orosz médiának elmondta, Szkljarov egy hátsérülés miatt fájdalomcsillapítót szedett, és hétfőn gerincműtéten esett volna át. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint bár a táncos halálának kivizsgálására szövetségi vizsgálat indult, „előzetes okként” a balesetet jelölték meg.

Vlagyimir Szkljarov 1985-ben született Szentpéterváron. A Mariinszkij Színházhoz 2003-ban csatlakozott, 2011-ben pedig az intézmény fő táncosa lett. „Részvétünk a művész családjának, szeretteinek, barátainak, valamint munkássága és tehetsége számos tisztelőjének…örökre beírta a nevét a világbalett történetébe” – áll a társulat közleményében, mely kiemeli, hogy Vlagyimir Szkljarov halála hatalmas veszteség.

A táncos húsz éves pályafutása alatt a Hattyúk tavában, a Rómeó és Júliában, a Csipkerózsikában, a Don Quijotéban és Christopher Wheeldon Alice Csodaországban című produkciójában is szerepelt. A világ számos részén, többek között a New York-i Metropolitan Operában és a londoni Királyi Operaházban is fellépett.

Egy táncostársa, Irina Baranovskaya a Telegramon „hülye, elviselhetetlen balesetnek” nevezte Vlagyimir Szkljarov halálát. Szerinte a táncos levegőzni és dohányozni ment ki a „nagyon keskeny erkélyre”, ahol „elvesztette az egyensúlyát”.