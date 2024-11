- A MÁV-csoport vezérigazgatója mindenkit megnyugtatott: korántsem a HÉV-szerelvények többsége, amely már elmúlt 60 éves

MÁV;felújítás;HÉV;

2024-11-18 16:18:00 CET

Nem lesznek járatritkítások, felújításokkal veszik elejét a problémának - erről Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója posztolt videót a Facebookon hétfőn.

A posztban eképp fogalmazott: „Akkor még egyszer, sokadszorra a 2025-ös HÉV-menetrendekről. Nem lesz járatritkítás és nem lesz kevesebb férőhely sem. Jövőre is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran, ugyanakkora kapacitással közlekedik majd, mint idén. Ehhez a menetrendi flotta rendelkezésre áll, de tudjuk, a karbantartást fel kell gyorsítanunk. És pontosan ezt is tesszük: felújítjuk és újból szolgálatba helyezzük a forgalomból hosszabb ideje kivont járműveket.”

A videóban a szakember ismertette, hogy azok a szerelvények, amelyek elérik a 60 éves kort, nem közlekedhetnek tovább, ezért ekkor garantáltan nyugdíjba vonulnak. Majd így folytatta: „Azért ez korántsem a szerelvények többsége, 2025-ben mindössze 4 olyan jármű lesz, ami ezt az életkort eléri.” Ezért a terv most az, hogy korábbi, félreállított, „fiatalabb” járművek közül néhányat felújítanak, és újra forgalomba állítják. Ehhez pénz és alkatrészek kellenek, erről Hegyi Zsolt már döntött, így hatékonyabb karbantartással és gyorsabb javítással minél több félreállított járművet terveznek újra szolgálatkésszé tenni.

A már leselejtezett szerelvények közül tehát négyet újítanak most fel. Egyikük már 6 éve nem volt forgalomban, most azonban felújítást követően ismét hadrendbe állítják, még az év vége előtt. 2025-ben nem lesz menetrendváltozás, ugyanakkor, ugyanazok a vonatok, ugyanannyi férőhellyel fognak közlekedni, mint most - ígérte Hegyi Zsolt.